白宮確認中美談判地點改在上海 美財長姆努欽談選址深意

日本大阪G20的「習特會」重啟了中美貿易談判後，雙方談判代表將舉行首輪面對面會晤，白宮確認新一輪談判將於7月30日開始在上海舉行。

中美新一輪談判時間和地點確定

白宮7月24日發表聲明説，依照特朗普（Donald Trump）總統指示，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）以及財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將前往中國上海繼續談判，目標是要改善美國與中國的貿易關係。會談將在7月30日開始。中國國務院副總理劉鶴將代表中國談判。

聲明還説，討論議題將包括知識產權、強制技術轉移、非關税壁壘、農業、服務業、貿易赤字以及協議的執行問題。

與此同時，姆努欽24日當天在接受美國CNBC電視台採訪時説，他跟萊特希澤（Robert Lighthizer）大使將於29日離開美國，30日跟31日待在上海。而中國之所以邀請他們到上海，是因為對於中國而言，《上海公報》是美中之間的重要協議，具有重大象徵意義。

姆努欽説，美中雙方之間仍有許多議題需要解決，本次將延續上次在華盛頓的談判。

姆努欽此前曾表示，兩國有望在2019年年底達成協議。

為什麼是上海

早在白宮公佈這次談判時間和地點之前，美國媒體就披露了相關消息。彭博社7月23日説，一名美國政府的高級官員透露，中方要求會晤地點選在上海，而不是北京。

對於中國要求在上海舉行新一輪談判，香港《南華早報》7月24日報道，分析家認為，中國選擇上海作為中美貿易談判新的地點，是意在強調談判的商業因素，而不是政治因素，釋放出「貿易是貿易，政治是政治」的信號。

分析家認為，通過選擇全球金融中心上海而不是中國政治中心北京，中國正試圖淡化中美貿易談判的政治意涵，而轉向強調商業因素。

專家認為，中國決定在上海舉行新一輪中美貿易談判，這可能是一個新的跡象，表明北京在為曠日持久的貿易戰做準備之際，正在修改其戰略。 中國金融科技集團京東數字科技首席經濟學家沈建光表示，中國更改談判地點，釋放一個信號，即「貿易應該是貿易，政治應該是政治」。

他説，中國選擇上海，意味着試圖將談判焦點集中於技術問題層面，比如美國放鬆對中國電信業巨頭華為公司的銷售限制，以及中國採購美國農產品的問題，而不是更難解決的政治問題。

此外，還有專家提到，上海曾在中美關係中發揮過獨特的作用。麥格理投資銀（Macquarie Capital）的首席中國經濟學家胡偉俊表示，重要的《上海公報》於1972年在上海簽署。

與此同時，《日經亞洲評論》7月25日刊文稱，美國前副貿易代表卡特勒（Wendy Cutler）説，將如此高級別的貿易對話在首都之外舉行不符合慣例。「這麼做的理由有很多，包括允許雙方限制各方代表團的規模。」

布魯金斯學會的中國問題專家杜大偉（David Dollar）説，中共每一年一次的北戴河會議也有可能是一個原因，中國很多高層領導將參會。

杜大偉説，由於北戴河會議，中國很多高層領導人或無法會見美國代表團，將談判挪到上海能減少一些外交上的尷尬。「雙發都已經釋放信號表明，這次會談不會有大的突破，因此在哪裏會晤並不重要。」