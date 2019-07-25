【中美貿易戰】新一輪談判將於30日舉行　美方強硬提取消關税條件

中美新一輪談判將於7月30日至31日在中國上海舉行，但外界普遍認為，貿易談判很難在短期內取得實質性成果。同時，中國商務部長鍾山的加入，對華為何時解除制裁、中國購買美國農產品等一系列問題也令貿易談判的局勢更加複雜。

美國白宮7月24日宣佈，為履行兩國首腦的方針，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將前往中國上海繼續貿易談判。這是自中美元首於日本大阪達成重啟貿易談判協議後舉行的首次高級別面對面會談。

白宮聲明顯示，美中貿易談判將於30日至31日舉行，中方貿易談判代表將由中國副總理劉鶴率領。雙方將討論知識產權、強制技術轉讓、出口農產品、貿易赤字、關税等多種問題。

對於會談地點選擇在上海，彭博社7月24日報道分析稱中國方面要求將談判地點換至上海，這是美中兩國進入「鬥氣」階段的象徵。也就是説，雙方在談判之前已進入激烈的心理戰。而香港《南華早報》7月24日報道則認為，中國希望改變此前貿易談判膠着的氛圍，因此選擇了中國「經濟首都」上海，這是中美雙方希望可以達成貿易協議的積極信號。

美國財政部長姆努欽7月24日接受CNBC電視台採訪時也透露，他將於30日至31日在上海與中方貿易代表舉行為期兩天的貿易談判。姆努欽同時透露，「在兩方達成協議前，還需要再多幾個會議」，暗示將會有後續談判。

CNBC報道認為，雙方貿易代表即使會晤，也很難在短期內取得實質性成果。白宮預計，知道達成協議大約需要6個月時間。

韓國《東亞日報》7月25日報道指出，中國主張取消報復性關税，但美國卻針鋒相對地表示，還有通過法律保障中國實施保障知識產權等經濟結構改革，才能取消關税。特別是美國聯​​邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）還強調稱，中國正試圖竊取美國的經濟主導地位，FBI正在進行的一千多宗知識產權盜竊調查「幾乎都指向中國」。

此外，美商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月24日出席彭博電視台的節目，對媒體報道中國重新進口美國農產品一事做出了冷靜的評價。羅斯稱，「我們不知道開放（購買農產品）程度是否達到有意義的水平。」尤其是被認為強硬派的中國商務部長鍾山加入新一輪貿易談判，預計將引發一場激烈的爭論。