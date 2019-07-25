中國前總理李鵬逝世　俄羅斯發聲

中國前總理李鵬2019年7月22日逝世，俄羅斯方面發聲説，李鵬是俄羅斯的好朋友。

俄羅斯衞星通訊社7月24日報道稱，俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科（Valentina Ivanovna Matviyenko）表示，中國國務院前總理李鵬是俄羅斯的好朋友，他為俄中關係的發展作出寶貴的貢獻。

馬特維延科在發送給中國全國人大常委會委員長慄戰書的電報中稱：「李鵬同志是俄羅斯以及我國人民的好朋友。他為推進中國的改革開放以及建立和發展俄中關係作出重要貢獻，我們將永遠懷念他。」

她還請求向李鵬的親朋好友轉達慰問。

中國官方日前宣佈，李鵬因病醫治無效，於2019年7月22日在北京逝世，享年90歲。

對於李鵬的逝世，西方媒體也頗為關注。美聯社報道稱，李鵬雖然是一位謹小慎微、缺乏創新的人物，但也是一位敏鋭的「政治拳擊手」，2002年退休前，在權力的頂峯呆了20年。

他留下的遺產是擴大和廣泛的經濟增長，以及威權政治控制。

報道稱，雖然在中國公眾中普遍不受喜歡，但李鵬見證了中國自「六四」事件後陷入孤立狀態後的崛起過程，在全球外交與經濟的影響力不斷上升。李鵬經常在公開聲明中公然宣揚這一發展。

英國路透社稱，李鵬因在1989年「六四」事件中所扮演的角色，遭到人權活動人士和北京許多人的指責。

法新社稱，李鵬因在1989年「六四」事件中的角色而成為中國最具爭議的總理。

德國之聲稱，李鵬在中國政壇及社會中的民望幾乎是歷屆總理中最低的。這一點直到其去世也沒有改變，而其癥結無疑是1989年的「六四」事件。