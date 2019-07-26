鍾山加入中美談判 庫德洛警告：強硬派加入會讓談判更難

中美新一輪貿易談判即將於7月30日在上海舉行，除了談判地點的變化，中方談判人員的變化同樣備受關注，中國商務部長鍾山的角色受矚目。

白宮擔心談判會更加艱難

美國彭博社7月25日在一篇題為《中國商務部長首次在對話中走向前台》的報道中指出，鍾山在過去一年的對話中，一直都處在相對低調的位置，如今加入了中國國務院副總理劉鶴，同美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）進行了兩次通話。當中美雙方下週二（30日）在上海開始會晤時，鍾山預計將出現在談判桌前。

報道稱，這意味着鍾山將首次成為談判小組的成員。

美國一名官員説，對於包括萊特希澤在內的美國官員而言，鍾山絕不是一個不知名的人物，他們同鍾山在國際會議上有過多次往來。

這位官員還説，鍾山被美方視為是一名強幹和專業的談判代表。

這位官員還説，北京為什麼要讓他走向前台仍不清楚，他會如何影響談判的基調也引發質疑。

報道稱，鍾山作為一位強硬談判代表的名聲遠揚，被一些美方人員視為強硬派，能夠使得原本已經很艱難的談判更加艱難。

報道稱，雖然白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）沒有點名鍾山，但是幾個星期以來多次警告説，讓新的強硬派加入中方代表團會讓達成協議變得更加艱難，因此有可能導致特朗普（Donald Trump）加徵更多的關税。

彭博社23日也報道稱，鍾山被認為比劉鶴更加像一個強硬派，一些中國觀察家説，他之所以被加入是為了確保更加鷹派的觀點能夠被呈現在談判桌。

鍾山加入談判後強硬發聲

據悉，美中先後確認新一輪貿易談判將於7月3日在上海舉行，而中方在宣佈這次談判的時間和地點時，卻罕見地沒有突出劉鶴的角色，一直以來劉鶴都負責牽頭與美方談判。中國商務部發言人高峯只是説，中美經貿團隊將於7月30日至31日在上海進行第12輪經貿磋商。而中方此前在宣佈談判消息時，都會突出劉鶴是中方牽頭人的角色。中國這次沒有這麼做引發外界聯想，鍾山的角色也就更加引人關注。多維新聞在《中美上海談判陣容複雜化 中國官方口徑反常未凸顯劉鶴》也注意到這個細節變化。

就在7月，鍾山還罕見地兩次高調加入談判，同劉鶴一起與美方官員通話。而中方以前的通稿中，只有劉鶴的名字會被提及。

對於鍾山突然加入劉鶴與美方通話，《華盛頓郵報》報道稱，中國談判隊伍出人意料的洗牌使得特朗普政府愈來愈擔心與中國達成協議的前景。一些白宮官員將鍾山視為強硬派。

報道稱，鍾山突然走向前台是發生在中美貿易談判破裂的兩個月後。美國中情局（CIA）前中國問題分析師懷爾德（Dennis Wilder）説：「我相信他收到的指示是對美國更加強硬。」

白宮前首席策略師班農（Stephen K. Bannon）説，鍾山是強硬派中的強硬派。 也有一些中國問題專家稱特朗普政府對於小小的人員變動過度反應了。

白宮前貿易顧問威廉斯（Clete Willems）説，就像美國團隊裏有萊特希澤和姆努欽一樣，北京也有自己的鴿派和鷹派。 他還説，如果中國國家主席習近平想要達成一份協議，他需要讓兩方人員都加入。

與此同時，鍾山也就貿易談判發表了強硬言論。中共黨媒《人民日報》北京時間7月15日刊發了對中國商務部長鍾山的專訪，在專訪中，鍾山強硬表態説：「美方對我挑起經貿摩擦，違反世貿組織原則，是典型的單邊主義、保護主義。我們要發揚鬥爭精神，堅決維護國家和人民利益，堅決維護多邊貿易體制。」