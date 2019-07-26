美新任防部長：中俄想取代美國　將加強與盟友合作

美國國防部7月25日舉行儀式，歡迎新任國防部長埃斯珀（Mark Esper）。埃斯珀發言表示，大國競爭再次出現，中國與俄羅斯尋求取代美國，以改變權力平衡，並稱美國會增強軍力，同時加強與盟友的聯繫，以及招攬新盟友。

美國新任國防部長埃斯珀説，中國及俄羅斯企圖取代美國，改變權力平衡。圖為埃斯珀的歡迎就任儀式上，美國總統特朗普（圖左）坐在埃斯珀身旁。（AP）

美國總統特朗普（Donald Trump）以及副總統彭斯（Mike Pence）25日均出席歡迎儀式。特朗普表示，「我對埃斯珀非常瞭解，他會令所有美國人都感到自豪」；並稱「沒有人可以抵禦美國強大的海陸空三軍、海岸防衞以及海軍陸戰隊」。

埃斯珀發言稱，「全球安全環境已經日益複雜，幾十年來維持和平與繁榮的自由開放秩序受到了壓力。」「大國競爭再次出現，中國與俄羅斯尋求取代美國，以改變權力平衡」；「伊朗繼續散播不安，威脅中東的鄰國」；「諸如ISIS等極端恐怖組織尋找新的避風港，圖謀對抗西方。」

埃斯珀表示，國防部會增強軍事力量，遏制衝突，維護和平，促進美國的利益，並且加強與盟友的聯繫，以及招攬新盟友。同時，埃斯珀強調，盟友必須更公平分擔責任。