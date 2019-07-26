中國航母遼寧艦被指穿越菲律賓海域　菲防長質疑

菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）當地時間7月25日表示，自2019年2月以來，一些中國船隻已經4次通過錫布圖海峽，但他對中國航母遼寧艦也通過該海域的傳聞表示質疑。

中國航母遼寧艦被指穿越了菲律賓錫布圖海峽。（VCG）

據《菲律賓世界日報》7月26日報道稱，洛倫扎納在菲律賓海岸警衞隊的一次活動中發表講話稱：「從2月開始到現在，中國船隻通過了4次。」洛倫扎納表示，只要中國船隻不做任何違法行為，他們就可以通過錫布圖海峽。

錫布圖海峽位於菲律賓南端與馬來西亞沙巴州之間，是南海和太平洋間的重要通路，同時也是連接澳洲與中國、日本和韓國的最快速航道，每年有多達1.3萬艘船隻往來航行。

洛倫扎納還透露，他已經獲得一份報告，顯示中國軍艦通過了錫布圖海峽。他説他要求政府部隊證實這一點，但部隊説沒有中國船隻通過。

洛倫扎納説：「最近有報道稱，中國的航空母艦通過了錫布圖海峽，我要求我們的軍隊在3周前確認，中國航母遼寧艦是否真的通過……他們什麼也沒説。」

倫扎納在接受記者採訪時強調，如果軍艦打算通過菲律賓水域，他們應首先通知地方部門。洛倫扎納補充説：「但對於商業航運，無需徵得許可。」

洛倫扎納還説，他曾與中國駐菲律賓大使趙鑑華談過中國船隻通過錫布圖海峽的情況。洛倫扎納説，大使告訴他，他將指示想要通過錫布圖海峽的船隻通知菲律賓當局。

另據菲律賓ABS-CBN新聞網報道稱，菲律賓最高法院資深大法官安東尼奧·卡皮奧（Antonio Carpio）曾聲稱，遼寧艦是穿越錫布圖海峽的中國船隻其中一員，但洛倫扎納否定了卡皮奧的觀點。

洛倫扎納表示，趙鑑華和駐紮在當地的軍隊告訴自己，並沒有這樣一艘艦船（遼寧艦）穿過錫布圖海峽。