敍利亞內戰令人心碎一幕：幼童瓦礫中救妹　父親睹愛女雙雙墮下

在敍利亞政府軍空襲下，不少建築物倒塌，頹垣敗瓦之中，一名年僅5歲的小女孩，拚命地伸長她的小手，試圖捉住即將墜入瓦礫中、僅7個月大的妹妹。這張震撼人心的相片喚起外界對敍利亞內戰的關注：內戰持續八年有多，政府軍與反對派的戰鬥仍未止息，人民仍活在隨時可能與親人陰陽永隔的無助與悲痛中。

敍利亞伊德利卜省一名5歲女孩，拚命試圖捉住即將墜入瓦礫的妹妹，站在不遠處的父親神情激動、看來很想趨前拯救她們，最終還是眼巴巴看着她們墮下。（SY24截圖）

鏡頭下的城鎮已變成一片廢墟，5歲的麗哈姆（Riham）陷在瓦礫堆中，但仍死命抓住妹妹的衣服。她們的父親亦試圖拯救兩名女兒，向她倆呼叫：「不要動！不要動！」

敍利亞反對派控制的西北部城市伊德利卜省（Idlib），其中一個城鎮埃裏哈（Ariha）7月24日遭政府軍持續的空襲。由於建築物倒塌，這家人當時由5樓掉到瓦礫中。

身在當地的敍利亞媒體SY24攝影記者謝赫（Bashar al-Sheikh）拍下這千鈞一髮之際。謝赫憶述指：「當我到達這裏時，這名父親極度痛苦地尖叫哭泣，試圖拯救被困在廢墟中的孩子。」謝赫隨即關掉相機救人，並將他們送到醫院。

SY24報道，英勇的姐姐麗哈姆送院後證實不治，妹妹仍未脱離危險期。她們的母親則在這宗空襲中命喪黃泉，一家四口支離破碎。

半島電視台（Al Jazeera）引述當地社運人士及救援人員指出，空襲造成至少10人死亡，當中包括3名兒童。

俄羅斯與土耳其2018年9月達成共識，在伊德利卜省設立非軍事緩衝區，分隔敍利亞政府軍和反政府武裝分子。但事實上，當地政府軍與反對派武裝份子的戰鬥從未止息。