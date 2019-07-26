美國眾議院大比數通過議案 提高政府債務上限

美國政府面對債務違約風險，兩黨日前達成協議，提高政府債務上限，並增加公共開支。眾議院於7月26日通過協議，踏出避免災難的第一步。

美國總統特朗普（Donald Trump）歡迎眾議院通過議案。（路透社）

綜合媒體7月26日報道，美國眾議院通過議案，提高聯邦政府未來兩年的預算及債務上限。議案經過民主共和兩黨領袖協商，並獲得總統特朗普支持。

由民主黨控制的眾議院以284-149的比數通過議案。特朗普透過社交網站推特（Twitter）表示，共和黨參議員應該支持協議。參議院多數黨領袖麥康內爾（Mitch McConnell）讚揚協議，表示預料參議院將於下週通過議案，供特朗普簽署。

民主黨眾議員則絕大部分支持議案，有219票支持，16票反對。然而，部分保守派共和黨眾議員憂慮政府開支大幅增加，總額22.4萬億美元的美國國債將持續擴大，132人投票反對議案，只有65票支持。有分析估計，如果特朗普簽署議案，他的任期內國債將增加4.1萬億美元。

由眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）合力推動的協議，令聯邦政府未來兩年的開支上升，並暫時避過債務違約的風險。若果議案不獲通過，分析預料美國政府可能於9月就觸及債務上限，五角大樓及各政府部門將面對逾千億美元的強制開支削減。

2017年底，特朗普堅持要撥款興建邊境圍牆，兩黨爭持不下，導致部分政府部門停運35日。通過協議後，兩黨都有得益，共和黨聚焦國防預算增加，而民主黨則強調非國防預算上升。預算上限確定後，國會仍須通過其他法案，決定新財政年度各個政府部門和計劃所得撥款。