特朗普令WTO面臨巨大危機　歐盟與加拿大被迫採取行動

世界貿易組織上訴法院因特朗普阻止任命新法官而瀕臨崩潰，歐盟和加拿大已經正式達成一項協議，成立一個替代性的貿易爭端上訴機構。

法新社7月25日報道，歐盟和加拿大當地時間7月25日共同宣佈，將建立一個新的貿易爭端解決機制，作為瀕臨崩潰的世界貿易組織（WTO）上訴法院的臨時替代機構。

特朗普百般阻撓WTO司法任命導致後者面臨癱瘓危險。（Getty）

據悉，自1995年成立以來，WTO上訴法院對爭端國家向WTO提起的訴訟擁有最終裁決權。但在過去兩年裏，美國總統特朗普（Donald Trump）一直阻止任命新法官來填補法官退休留下的空缺。

報道稱，在上訴法院剩下的三名法官中，有兩名的任期將於12月結束，目前該機構距離不能受理新案件只剩幾個月時間——因為審理案件至少需要三名法官。WTO成員提出過多個增補法官的建議，但都遭到特朗普的否決。

歐盟與加拿大7月25日宣佈的這一協議將以現有WTO規則為基礎，但只適用於加拿大和歐盟之間的爭端。如果其中任意一方發起針對另外一方的貿易爭端訴訟，雙方都必須尊重臨時替代機構的判決，將結果視為具有法律約束力的最終裁決。

這一臨時替代機構將使用WTO仲裁規則以儘可能地複製WTO上訴法院。根據協議，一旦WTO的官方法院崩潰，上訴案件將由上訴法院的退休法官審理。每起案件的具體法官將由WTO總幹事從可以工作的前任法官中選出。

歐盟和加拿大在一份聯合聲明中表示，他們在當前的特殊情況壓力下被迫採取行動。他們還説，找到打破僵局的解決方案曾是一項優先任務，但「盡職的責任要求我們為了在WTO爭端中維護我們的權利而共同努力」。

特朗普此前已多次批評世貿組織對美國不公。2018年8月30日，特朗普在白宮接受彭博社採訪時再次警告説：「如果他們再沒有進展，我將退出世貿組織。」 目前，特朗普已經阻止WTO上訴法庭七名成員的新任命，指控這些法官越權與藐視指令。

為了阻止美國對WTO的惡意干涉，WTO中有114個成員國2019年6月底聯合發表聲明，要求美國立即停止對WTO司法任命的阻擾。 美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月初表示，儘管美方認為世貿組織需要改革，但現在談論美國退出世貿組織為時尚早。美方已明確表示世貿組織需要一些改革，美方將觀望世貿組織改革的結果。

在7月22日舉行的WTO爭端解決機構會議的監督執行環節中，中國、加拿大、韓國等成員批評美國未能很好履行此前WTO的多項裁決。

美國貿易專家警告，如果美國拋棄世貿組織走向單邊主義，將嚴重損害多邊貿易體系的效力和信譽，加大美國與貿易伙伴之間爆發貿易衝突的風險。

歐盟貿易專員馬姆斯特羅姆（Cecilia Malmstrom）7月16日表示，由於美國反對法官的提名， WTO的上訴法庭2019年12月面臨暫時瓦解的窘境。她還指出，「如果上訴法庭瓦解，那麼我們將失去執法能力。如果沒有規則可循，大家就會為所欲為。」