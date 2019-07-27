哈佛芝大等在科大做社會實驗　300港元參與遊行調查

因香港社會矛盾不斷升溫，一篇由芝加哥、哈佛等大學的5位學者於今年6月發表的論文《持久政治參與：社會互動與政治運動的驅動力》（Persistent Political Engagement: Social Interactions and the Dynamics of Political Movements）日益引起關注。 該論文是一場社會實驗的報告，實驗以香港科技大學在讀大學生為研究對象，於2017年邀請學生參與七一遊行和問卷調查，並於2018年七一持續跟進。參與實驗的學生可得到至少300港元酬金。

5位學者就實驗結果得出結論，遊行示威活動中的「個人參與」通常會影響一場政治運動的「持久參與度」（persistent engagement）。

這一社會實驗由芝加哥大學、美國全國經濟研究所（NBER）的Leonardo Bursztyn、慕尼黑大學及美國經濟和政策研究中心（CEPR）的Davide Cantoni、哈佛大學及美國賈米爾貧窮行動實驗室（J-PAL）的David Y. Yang、倫敦經濟學院及NBER的Noam Yuchtman、以及香港科技大學Y. Jane Zhang共同聯名。

“To identify an effect of past protest participation, we randomly incentivize Hong Kong university students into participation in an antiauthoritarian protest.”



I’m sorry, you did what now?! https://t.co/7ddfCyFZNN — Chris Albon (@chrisalbon) July 8, 2019

5位學者通過邀請學生參與2017年七一遊行，並且徵詢其2018年七一遊行的參與情況，證明了人們參與一次遊行活動的經驗，將令他們更為持久地參與政治運動，且這與人們在遊行活動中與其他參與者的互動相關。

實驗研究對象主要來自香港科技大學大學生群體。5位學者首先於2015年開始，向香港科技大學全體大學生發出過數封個人傾向調查，並在得到10%至20%的大學生響應後，最終於2017年6月的調查中，隨機抽選約1100位學生作為社會實驗研究對象。該批對象在2017年7月、2018年6月和2018年7月亦有收到後續郵件。試驗最終獲得849名科大學生的完整數據。

Our findings also have practical implications. They suggest that political mobilization in dynamic settings will have especially high returns from early efforts, as well as from concentrated efforts mobilizing entire social networks. Our results indicate that mobilization in a movement’s early stages will have particularly high payoffs given that those mobilized once will tend to to participate again in the future. Bursztyn et al, 2019, "Persistent Political Engagement: Social Interactions and the Dynamics of Protest Movements", p.22

調查問卷內容涵蓋是否參與遊行、遊行中的感受、遊行中個人對遊行效率、中港關係、中港關係前景等問題。而針對約1100位研究對象，實驗邀請學生參與遊行，並且在2017年七一遊行當日、2018年七一遊行之前、2018年七一遊行當日完成問卷調查。參與遊行並完成問卷調查的學生可獲得300港元的報酬，「經由香港科技大學的學生資訊系統（SIS）直接存入」學生銀行戶口。若實驗對象學生完成多個問卷調查，還可獲得額外數百港元報酬。

參與該次社會實驗的學生全部來自香港科技大學，於2017及2018年在校就讀（2018年7月畢業的除外），年齡18歲以上，且必須是香港居民或內地公民。

+ 9 + 8 + 7

5位學者在今年6月的論文中總結：一場政治抗議運動的參與度及持久性，並非由個人政治傾向或看法導致，而更多與個人同其他遊行示威者的互動有關。遊行示威為志趣相投的人提供了互動平台，包括社交網絡平台在內，從而編織更加強大的社會紐帶，為未來類似的遊行示威活動吸引更多人持久參與。

5位學者亦發現，那些受邀參加2017年七一遊行並提交問卷的實驗對象，更願意主動參與2018年遊行。學者們認為該次實驗為今後類似實驗提供了參考，比如，可以在日後的類似實驗中納入重要的新型社會互動模式、運作機制等。

據論文內容顯示，該次實驗收到來自歐洲研究委員會（European Research Council）的財務撥款支持，及慕尼黑大學、史丹佛大學、加州大學伯克利分校、及香港科技大學的授權。

論文全文鏈接：Leonardo Bursztyn et al., "Persistent Political Engagement: Social Interactions and the Dynamics of Protest Movements", 2019, 1-35.