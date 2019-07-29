電競史上最高獎金Fortnite世界賽　15歲英少年奪亞軍抱走877萬

英國15歲少年阿什曼（Jaden Ashman）27日在紐約參加網上遊戲《要塞英雄》（Fortnite）首場世界大賽，與荷蘭籍21歲隊友榮格在雙人組合隊伍中奪得亞軍，兩人平分225萬美元（約1755萬港元）獎金，阿什曼一人將112.5萬美元（約877.5萬港元）獎金抱回家。

阿什曼的母親麗莎達爾曼對英國廣播公司（BBC）說，她曾為兒子沉迷遊戲與兒子大吵，她希望兒子多花點時間在課業上。她承認曾把兒子一部Xbox遊器機丟掉，但現在已接受兒子選擇職業電競的道路。

Fortnite首場世界大賽分為線上公開賽和線下決賽兩階段。線上公開賽自4月13日至6月16日分10周完成，總獎金100萬美元，BBC報道，共有4000萬人參加。公開賽前100名單人模式玩家、50名雙人模式隊伍將獲得參加線下決賽資格，7月26至28日在紐約開打，總獎金3000萬美元，是電競活動史上最大總獎金。

史上最高獎金！《要塞英雄》（Fortnite）世界賽雙人組決賽現場盛況（點圖瀏覽）↓↓↓

雙人組合隊伍冠軍是挪威籍培德森和奧地利籍的W，總共獲得300萬美元獎金。

阿什曼說，Fortnite兩年前剛發行時，他就開始玩，每天在自己房間內練習8小時。他對BBC說，母親原本認定他在浪費時間，「現在我向她證明我能夠做到，真的很開心」。

《要塞英雄》（Fortnite）世界賽雙人組決賽遊戲畫面（點圖瀏覽）↓↓↓

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