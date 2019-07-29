祕魯總統尋求提前大選結束「制度危機」

面對執政困難，祕魯總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）於國家獨立紀念日發表電視演講，建議提前大選。國會反對派表明不同意。

祕魯國會現時由反對派佔絕對多數，政府施政舉步維艱。（新華社）

綜合媒體7月29日報道，祕魯總統比斯卡拉按傳統於獨立紀念日（7月28日）發表演講，建議改革政制，包括提前於明年7月舉行大選。按現行制度，大選將於2021年7月舉行。擬議改革需要反對派控制的國會支持，並通過全民公投方可落實。

比斯卡拉指，國民已經對政府失去信任，國家需要一個新開始。他表示：「我們要重獲人民的信任，證明所有人不論政治立場都團結對抗腐敗。」去年3月，前總統庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）身陷賄賂醜聞，宣佈辭職，由時任第一副總統比斯卡拉接任。

國會反對派議員則指，比斯卡拉的建議會激發政治鬥爭。國會議長Pedro Olaechea表示，國會會捍衞包括五年任期的政治制度。他説：「我們的目的不是保住自己的權位，而是捍衞立法機關及立法權。」

比斯卡拉稱，貪腐拖慢經濟增長，而國會打貪力度不足。2016年，巴西建築商Odebrecht被揭發大規模行賄，以在南美洲各地獲判工程合約。四名祕魯前總統被捲入調查之中。其中，加西亞（Alan Garcia）面臨祕魯警方逮捕前吞槍自殺身亡。