美媒揭特朗普贏得共和黨支持的祕訣：多打電話

美媒稱，時常搖擺不定的特朗普之所以能夠贏得美國共和黨的支持，祕訣就在於他一直頻繁給議員打電話。

特朗普通過給議員打電話的方式獲得支持。（Getty）

《紐約時報》7月27日報道，美國共和黨議員巴拉索（John Barrasso）稱他經常會在一個早間電視節目或者週末電視節目之後接到美國總統特朗普（Donald Trump）的電話。特朗普會與他談論這些節目，隨後談一些公事。最後可能會聊聊高爾夫球和美國著名高爾夫球手泰格·伍茲（Eldrick Tiger Woods）。

報道稱，特朗普經常給國會議員打電話，比他的兩位前任都要勤快。這就是為什麼特朗普時常出言不遜、政治立場搖擺不定的情況下，還能得到共和黨內支持的原因之一。

報道指出，共和黨人湯姆·科爾（Tom Cole）説道：「他（特朗普）幾乎無時無刻不在和大家打電話。」他表示，從沒見過像這樣持續不斷與下屬溝通的總統，這就是他的風格。

報道稱，資深民主黨人士認為，特朗普使用電話與人格力量的方式，讓他們想起了林登·約翰遜（Lyndon Johnson）和比爾·克林頓（Bill Clinton）兩位美國前總統，他們都很擅長影響舉棋不定的國會議員。相比之下，議員們認為奧巴馬（Barack Obama）和小布什（George W. Bush）更有距離感，他們只在節日招待會上進行互動。

報道指出，南卡羅來納州共和黨議員林賽·格雷厄姆（Colin Graham）表示，（與特朗普的）電話和會面非常管用。「當電話那頭是總統的時候，你希望你的朋友來聽聽，因為這使你心跳加速。我很早就告訴過他，這種力量非常驚人，但你必須明智地使用它。」

一些議員還表示，特朗普的電話讓一些國會成員對自己有了新定位，他們認為自己受到了最高領導人的信息，沒有他們的智慧，特朗普寸步難行。此外，打電話讓他們有機會在私下表達自己不滿的地方，這可以避免公開爆發，甚至在推特（Twitter）上被特朗普點名的可能。

《紐約時報》評論稱，留下充足的時間看電視，手邊常備一部電話，這就是特朗普的管理之道。他給自己的支持者、甚至是民主黨議員打電話，看來也不足為奇。

報道稱，一位白宮官員表示，特朗普頻繁、自發地撥打電話確實會有風險，但利大於弊。議員們也指出，特朗普的電話以及其他一些細微的便利，建立了人際關係，這或許能在他危機的時候為之一用。特朗普的這一行為在與四名少數族裔民主黨女議員的爭議中取得了回報。

特朗普7月14日曾經連發三篇推文批評數名民主黨的少數族裔女議員，指責她們應該「離開美國」。7月16日，民主黨議員撰寫譴責特朗普的決議，於眾議院進行投票表決。雖然眾議院最終以240票贊同，187票反對通過了該決議，但投出贊成票的共和黨人士只有4人。