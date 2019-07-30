美國務卿蓬佩奧：不排除有朝一日會參選美國總統

美國國務卿蓬佩奧7月29日稱自己不排除有朝一日會競選美國總統，但他也強調目前會全力支持美國總統特朗普在2020年獲得連任。

蓬佩奧（左）在特朗普政府中扮演鷹派角色。（Reuters）

美國《國會山報》7月29日報道，美國國務卿蓬佩奧當天先是被問及「是否將在2020年爭取美國堪薩斯州參議員的席位」，對此，他先回應稱「不予討論」，接着又表示「除非特朗普（Donald Trump）讓他這樣做，否則自己將繼續留任。」

之後，蓬佩奧又被問及「是否有意競選美國總統」。他表示，「我從來無法預測我的下一個工作會是什麼。如果我能做好這個轉變，為了美國，沒有什麼是我不會考慮的。」

不過，蓬佩奧受訪時也強調，就目前而言，自己將全力支持特朗普在2020年連任總統。

報道稱，這位55歲的堪薩斯人、來自共和黨保守派的鷹派人士，在美國服務18年期間，有着豐富的從政經驗。曾在軍隊服役，也當過中央情報局長，2018年3月成為美國國務卿。他的經驗也引發外界對他「是否可能尋求更高職位」的猜測。

《紐約時報》指出，7月17日，在堪薩斯州的一次採訪中，蓬佩奧似乎正在為競選堪薩斯州參議員權衡利弊，他還表示將「花時間」思考參選的可能性，並會與妻子探討。

蓬佩奧一直被外界視為特朗普的「忠實盟友」。美國有線電視新聞網（CNN）曾報道，蓬佩奧3月18日在美國堪薩斯州出席全球創業峯會時表示，國務卿是他「一生的工作」，「除非總統炒了我」。