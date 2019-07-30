中美第12輪貿易談判開啟 劉鶴將在和平飯店西郊賓館與美會晤

中國副總理劉鶴7月30日晚間將在上海和平飯店設宴給美方代表接風，31日再到西郊賓館會晤，中美談判已在新的起點重啟，特朗普29日再次重申：「無論如何，我們都會贏。」

香港《南華早報》與美國彭博社消息均提到，美國代表團北京時間7月30日下午13時30分已入住中國上海黃浦江外灘邊上的茂悦酒店，《南華早報》還説，酒店户外警備森嚴，談判行程極盡低調，但其實7月30日早上，雙邊在上海已開啟談判。這是6月29日中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在日本大阪會晤後，雙方首次就推進停火協議舉行會面談判。

知情人士對彭博社透露，劉鶴率領的貿易代表團第一天7月30日將在上海外灘和平飯店這座始建於1929年的地標性建築裏，給美國代表團設晚宴接風。美方兩位談判牽頭人、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財長姆努欽（Steven Mnuchin）將一道出席晚宴。這座飯店曾是中華人民共和國剛成立時在上海的市政中心辦公室，曾接待美國前總統克林頓（Bill Clinton）、喜劇大師查理·卓別林（Charlie Chaplin）等名人。1970年代初，中美展開乒乓外交，推進兩國關係正常化，美國乒乓球代表團在1971年訪問中國，在上海期間亦是入住和平飯店，中方還在飯店舉行了歡迎宴會。

兩家報道還稱，第二天7月31日的會晤，將在上海長寧區西郊賓館——這家枝葉繁茂的五星級國賓館展開。《南華早報》消息提到，會晤後，雙邊將舉行對媒體公開的合影留念活動。

《華爾街日報》消息稱，選址上海是應中國的要求決定的。上海是中美三個聯合公報裏《上海公報》的誕生地。中國官媒背景的社交媒體公眾號「陶然筆記」已在7月26日發文暗示，上海可以是未來多回合談判的地點，文章稱，畢竟「47年前，雙方簽署的《上海公報》奠定了關係正常化的基礎......那個時候，雙方經歷了數十年的疏離，之間存在的異議必定遠勝今天。」姆努欽亦在當天接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪説：「中方邀請美方赴上海進行經貿磋商具有象徵意義。」

中國官方通訊社新華社發表社論稱：「今天我們再次在上海這個大都會相聚，美方代表們要證實誠意，更重要的是，給重啟接下來的數回合貿易談判合理的預期.....從而實現雙邊貿易關係正常化。」《南華早報》認為，中方一直在努力將本輪重啟談判的任務控制在直接貿易問題上，而希望將長期結構性改革的議題放在稍後回合的談判裏。

特朗普29日在推特（Twitter）上表態稱：「無論如何，我們都會贏。」此前26日，特朗普壓低達成協議期望值説：「等到我贏了（大選），他們（中國）會立即簽署協議。」