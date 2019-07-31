美代表抵上海與劉鶴談判 特朗普抱怨中國未購買美農產品

中美第12輪貿易談判7月30日開始在中國上海舉行，美國代表團30日抵達了上海。美國總統特朗普隨後就連發多條推文抨擊中國。

特朗普抱怨中國

美國總統特朗普（Donald Trump）7月30日在社交網絡推特（Twitter）説：「中國的情況非常糟糕，今年是過去27年當中最糟的。中國本應該現在就開始購買美國農產品，但現在沒有跡象表明他們正在這麼做。這是中國的問題，他們就是説話不算數。美國的經濟在過去的3年裏比中國經濟規模變得大多了。」

特朗普還説：「我的團隊正在跟中國談判，但中國方面總是最後修改協議以便獲得好處。他們現在可能要等過我們的選舉，看看我們是不是會選出一個像昏昏欲睡的拜登（Joe Biden）那樣的民主黨人。然後，他們就可以獲得一個好的交易，就像過去30年一樣，然後可以繼續壓榨美國，甚至變本加厲。」

他還警告説：「但是，中國方面等下去面臨的問題是，假如我贏得選舉，他們將獲得的協議要比現在談判的更嚴苛，或者根本就得不到任何協議。我們掌握了所有的牌，我們過去的領導從來沒有。」

特朗普當天還在白宮裏也談到了中美貿易談判。特朗普對記者説，美國經濟表現很好，「我們的人正在中國，我們正在同中國談判，拭目以待吧。我們要麼達成一份好的協議，要麼根本不會達成協議。」

他還説，談判進展很好，但是中國總是會在最後關頭搞出新的協議來，或者看起來是這樣的。「通過對華關税，我們收穫了數數十億沒有。我們的人民沒有埋單。中國讓貨幣貶值，向市場注入資金，以支付關税。」

特朗普強調，中國正經歷27年來最糟糕的一年，因為關税，中國正經歷糟糕的一年。很多公司正在離開中國，前所未有。美國經濟表現很好。

他還指出，美國政府正把從中國獲得的關税給那些遭中國打擊的美國農民。

特朗普的這番抱怨和批評正值中美上海談判開始之際。7月30日，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer ）和財長部長姆努欽（Steven Mnuchin）率團抵達了上海，將與中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊舉行新一輪貿易談判。

中國購買量不符合美國預期

這次談判是6月底的日本大阪「習特會」後，兩國首次舉行面對面的會晤。「習特會」重啟了中美一度陷入僵局的貿易談判，特朗普當時還在記者會上説，不會再對華加徵新關税，同時將放寬對華為的限制，但是期望中國迅速大量購買美國的農產品。

然而，特朗普的這個願望似乎落空。雖然在中美談判開始前夕，中國官媒央視於北京時間7月28日稱，自6月底「習特會」舉行以來，美國已將數百萬噸大豆運往中國，但美國政府數據卻顯示中國的採購量少得多。

據英國路透社7月28日報道，中央電視台援引中國發改委與商務部的數據報道稱，自7月19日以來，中方已就大豆、棉花、豬肉、高粱等農產品向美國供應商詢價，並已經進行了一些採購。報道稱，「只要美國農產品價格合理，質量好，預計（中國）就會有新的購買。」

但美國農業部顯示，自當地時間6月28日二十國集團（G20）峯會至7月18日結束的一週，僅有102萬噸大豆運往中國。預計美國農業部將在本星期發佈最新的數據。

對此，中國官媒《環球時報》7月29日刊發評論説，農產品問題是美方最核心的關切之一，它既是兩國經貿談判中的重要項目，也對調劑談判的氣氛具有突出的槓桿作用。中方採購美國農產品不代表談判立場的讓步，但表達善意的效果十分明顯，中國買不買美國農產品，買多少，可以有效影響北京與華盛頓互動的節奏和方向。

評論還直言不諱地説，作為對美方關税戰的迴應，中國亦將從美進口農產品「工具化」，而且這一做法非常有效。中國採取其他市場手段替代從美國進口農產品的空間很大，而美國農場主們則陷入中美何時能達成協議的焦慮等待中。

評論指出，中方的三大關切已經盡人皆知，它們就是美方應取消所有加徵的關税，中國購買美國產品的數量要契合實際，協議文本需要平衡。沒有對相互重大關切的照應，很難想象談判會取得決定性進展。