中國採用新談判戰略　特朗普眼中的最大障礙

中美第12輪貿易談判7月31日在上海結束，這次談判並沒有取得大的突破，但是雙方同意9月份再會晤。有分析認為，中國採用了拖延的戰術。特朗普認為，這是中美達成協議的最大障礙。

中國使用拖延戰術

中國國務院副總理劉鶴牽頭的中方團隊與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Munchin）牽頭的美國團隊，於7月30日至31日在上海舉行了新一輪談判。

會晤結束後，中國國家通訊社新華社7月31日報道稱，雙方按照兩國元首大阪會晤重要共識要求，就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流。雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購以及美方將為採購創造良好條件。

中美新一輪談判並沒有帶來大的突破。（AFP）

報道指出，雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。

白宮方面也發表聲明說，雙方討論了諸如強制技術轉讓、知識產權、服務業、非關税壁壘和農業等話題。中方確認了他們增加購買美國農業出口產品的承諾。會晤是具有建設性的，並且我們預期就一份可強力執行的貿易協議的談判於9月初在華盛頓繼續。

顯然，這次談判並沒有帶來大的突破。《華爾街日報》8月1日報道稱，美國和中國本週的貿易談判進展緩慢，原因之一是北京方面採取了一種新策略，越發認為通過等待可能會獲得一項更有利的協議。

報道稱，據中國專家和其他了解談判情況的人士稱，在希望表現出願意談判姿態的同時，中國政府也認為，通過不匆忙作出讓步，中方可能獲得更好的條款。

報道稱，這些專家和其他人士稱，儘管長達一年的貿易爭端加劇了中國經濟增長的放緩勢頭，但中國決策者認為國內經濟正在走出低谷。在這場貿易爭端中，美中兩國相互對對方數千億美元的商品加徵了懲罰性關税。與此同時，他們表示，美中之間曠日持久的貿易衝突可能會令美國總統特朗普（Donald Trump）頭疼，因為在美國大選即將到來之際，關税會對美國農戶和消費者造成打擊。

報道指出，中國商務部下屬一家智囊機構的研究員梅新育稱，中國可以放輕鬆，耐心等待。他稱，中國經濟正在回升，而美國經濟可能會放緩，貿易戰早期先影響中國經濟，後期會影響到美國經濟。

對於這次會晤的結果，美國布魯金斯學會的中國問題專家（David Dollar）7月31日在接受彭博社採訪時說：「我的預期很低，但是我仍然很失望。」

他還說，將下一輪談判推遲到9月份表明，雙方都不急着達成一份協議。杜大偉還指出，特朗普和中國國家主席習近平似乎都對現狀很滿意。

特朗普眼中的最大障礙

對於中國以拖待變的戰術，特朗普也多次抨擊過。在這輪談判進行之際，特朗普7月30日在社交網絡推特（Twitter）上說：「他們（中國）現在可能要等過我們的選舉，看看我們是不是會選出一個像昏昏欲睡的拜登（Joe Biden）那樣的民主黨人。然後，他們就可以獲得一個好的交易，就像過去30年一樣，然後可以繼續壓榨美國，甚至變本加厲。」

他還警告說：「但是，中國方面等下去面臨的問題是，假如我贏得選舉，他們將獲得的協議要比現在談判的更嚴苛，或者根本就得不到任何協議。」

特朗普7月30日當天在白宮也對記者們說，他認為達成協議的最大障礙就是中國想要拖，希望他在2020年大選中被打敗，從而能夠同拜登這樣的人打交道，這些人會繼續允許中國敲詐美國，就像過去30年一樣。