馬來西亞議員：女性言行衣着引人犯罪　倡立法保護男性捱轟

馬來西亞上議員英然（Mohamad Imran Abdul Hamid）7月31日提出性騷擾法案，聲稱需要保護男性，免於受女性色誘而犯下強姦等罪行。言論隨即引發外界批評。英然於8月1日道歉，並撤回提案。

當地媒體報道，執政聯盟成員人民公正黨（PKR）上議院議員英然在國會提出一項性騷擾法案，主張保護男性免於受到女性的動作、言辭和衣着誘惑，而做出亂倫、強姦、性騷擾和觀看色情影片等行為。

英然指出：「這非常重要；男人需要被保護。女性的行為和衣着會引誘我們犯罪。」

英然的言論引起外界的強烈批評。人民公正黨領袖安華（Anwar Ibrahim）呼籲他撤回提案。英然8月1日道歉，並宣布撤回提案，稱自己是出於好意，但未意料到被視為巨大錯誤，冒犯許多女性和男性。

女權倡議者、首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）的女兒瑪麗娜（Marina Mahathir）批評英然「為行為惡劣的男人找藉口」，指「這只是顯出女性在政治和其他領域，需要活在這種有毒的環境。」

女權組織「回教姐妹組織」（Sisters in Islam）亦發佈Twitter，指性罪行是卑鄙行為，無論女性穿着如何，犯罪的男性應為此負責任。