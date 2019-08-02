3000億關税為何9月才開徵　特朗普揭原因否認給中國機會

中美新一輪談判剛剛結束，美國總統特朗普就發出新的關税威脅，雖然新關税要到9月份才實施，特朗普否認是在給中國機會。

特朗普宣布新關税

美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日在社交網絡推特（Twitter）上說：「我們的代表剛剛從中國回來了，他們在那裏就未來的貿易協議進行了富有建設性的對話。3個月前，我們以為同中國達成了一份協議，但是遺憾的是，在簽字前，中國決定重新談判。」

他還說：「近期，中國同意大量購買美國的農產品，但是卻沒有這麼做。此外，我的朋友習近平主席說他會阻止芬太尼銷往美國，這也沒有發生，很多美國人會死。」

特朗普還說：「貿易談判仍在繼續，在談判的同時，美國將從9月1日開始，對剩下的3,000億美元中國進口到美國的商品加徵10%的小筆額外關税。這不包括已經被加徵25%關税的2,500億美元中國進口商品。」

他還說：「我們期待同中國就一份全面的貿易協議繼續進行積極對話，也認為我們兩國的未來會是非常光明的。

特朗普當天在白宮也對記者說，他非常喜歡習近平主席，習近平想要達成協議，但是行動太慢。「他說要購買美國的農產品，但是沒有。他說會阻止芬太尼進入我們的國家，但是也沒有。」

當被問到新關税為何要到9月1日才開始生效，是否在習近平機會通過談判解決問題時，特朗普接連說了三個「不」。

特朗普還說，之所以把時間設置在9月1日是因為船隻到達美國需要很長時間。「因此，在關税開始前，我給了他4周左右的時間。」

當被問到為什麼只徵收10%而不是25%的關税時，特朗普說，10%只是短期的，隨時可以增多，也可以減少，這取決於協議的進展。「但是對於現狀，我現在非常開心。」

特朗普還說，他都是分階段實施的，10%有可能最後被提升至25%，也有可能被取消。

特朗普對華追加新關税的表態發生在中美上海談判沒有取得突破之後。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）7月30日至31日在上海，與中國國務院副總理劉鶴舉行了新一輪談判。雖然雙方約定9月份再次談判，但是特朗普顯然對談判進程感到失望。他此前也多次指責中國想要拖下去，拖到美國2020年大選，指望特朗普被民主黨人打敗。

學者評論

美國智庫彼得森國際經濟研究所國際貿易政策專家哈夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）說，特朗普此時威脅加徵關税有兩個目標，「一是向美國公眾表明，他對中國的態度比民主黨更強硬；其次，為9月與中國的談判創造討價還價的砝碼。」

中國問題專家利明璋（Bill Bishop）在其創辦的電子報中寫道，「如果特朗普希望中國在9月1日的新關税威脅面前屈服，我預計他會感到失望。這違背了中國的兩個核心要求——真誠以及取消現有關税，這再次羞辱了中國的最高談判代表。」

美國卡特中心中國項目主任劉亞偉對媒體說，中方可能加大對美國的非關税措施。他說：「中方的反擊和手段有增加非關税貿易壁壘、以各種理由取消之前達成的意向和合同、儘快出台自己的實體名單，打擊美國的高科技公司等。拖，軟纏硬磨，經濟發展好壞對美國選舉會有一定的影響；減少跟美國及其盟國在應對全球問題和挑戰上的合作，比如朝鮮半島無核化。」

中國回應

值得一提的是，特朗普6月底在日本大阪同習近平會晤後曾表示，不會再加徵新關税。美國的新舉動勢必會引發中國的回擊。

針對特朗普的新舉動，正在泰國參加東盟峰會的中國外長王毅8月2日回應說，單方面加徵關税肯定不是處理經貿摩擦的正確辦法，而且違反世貿組織（WTO）規則。

王毅此前在接受媒體採訪時也說，無限打壓的方式是行不通的。