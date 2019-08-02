英國會補選　保守黨敗北　僅剩一席大多數優勢

英國威爾斯佈雷肯（Brecon）和拉德諾郡（Radnorshire）選區舉行下議院議席補選。8月2日公布的結果顯示，親歐自由民主黨（Liberal Democrats）的候選人多茲（Jane Dodds）成功擊敗保守黨候選人戴維斯（Chris Davies），搶走寶貴一席。保守黨目前只剩下一席的大多數優勢。

選區原任議員戴維斯因偽造開支文件被定罪，之後有選民聯署將他拉下台。戴維斯代表保守黨再出戰補選，但最終只得12,401票，以1,425票之差落敗。多茲以13,826票勝出，脱歐黨候選人的得票排第三，而最大反對黨工黨的候選人則排第四。

自由民主黨現時在國會擁有13席。黨魁斯温森（Jo Swinson）指，首相約翰遜（Boris Johnson）的大多數優勢正在縮減，反映選民不支持他的強硬脱歐取態。斯温森強調，會不惜一切阻止脱歐。

2016年脱歐公投中，威爾斯和佈雷肯均支持脱歐。但當地綿羊數目比人還要多，一旦英國在無協議情況下脱歐，農夫擔心歐盟會對威爾斯羊肉加徵巨額關税。

下議院650席中，只有639名議員參與投票。保守黨連同北愛民主統一黨（DUP）合共擁有320席，只以一席之差維持大多數優勢。約翰遜未來要在國會表決脱歐相關的議案，將面對重重阻礙。