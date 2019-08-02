特朗普對華新3000億關税殺傷力如何 不同之處解析

美國已經對中國徵收了兩輪關税，第一次是對500億美元商品徵税，第二次是對2,000億美元商品徵税。而今，美國打算對另外3,000億美元的中國商品徵税。第三波關税有何特殊之處呢？

美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日在社交網絡宣布將於9月1日開始對另外3,000億美元的中國商品加徵10%的關税，此舉令輿論譁然。而此前中美代表已經同意在9月份再次會晤。

針對這輪新關税，美國之音8月1日報道稱，與前幾輪主要針對工業品的關税不同，這3,000億美元的關税將包括一系列消費品，從電子產品、手機到服裝不等。

《華爾街日報》8月1日報道稱，與之前幾輪關税主要集中在工業品上不同，這3,000億美元商品將包括從電子產品、手機到服裝的一系列消費產品。

根據行業組織消費者技術協會的數據，這些關税將影響約450億美元的手機、390億美元的筆記本電腦和平板電腦，以及54億美元的電子遊戲機。

這一關税計劃可能打擊iPhone和其他蘋果公司產品在美國的銷售，這些產品大部分是在中國生產的。蘋果要麼不得不自己消化iPhone的關税成本，分析師估計每部XS機型基於進口價格的關税成本將為40美元左右，要麼將這些成本轉嫁給顧客。

最新一輪關税如果實施，很可能會招致消費者和選民的更多抱怨。而另一方面，在總統選舉年，如果特朗普做出重大讓步，並與中國達成協議，他也會面臨潛在的批評，因為民主黨人和他自己黨內的鷹派人士已經暗示，他們會批評任何被認為存在的缺陷。

特朗普政府似乎想要緩解消費者和企業的擔憂，一開始只加徵10%的關税，這樣做也為美國官員留出空間，如果中國不遵守讓步承諾，未來能夠繼續提高關税水平。

英國《金融時報》也報道稱，美國聯邦投資者公司高管查瓦隆（Steve Chiavarone）說，前兩輪關税並沒有打擊消費者，但是這一輪關税會。

針對特朗普的新關税，路透社警告說，埋單的是美國進口商而非中國。

報道稱，新關税舉措將影響廣泛的消費品，包括從手機電池和筆記本電腦到玩具和鞋類。

美國服裝和鞋類協會執行副主席拉瑪（Stephen Lamar）表示，新關税舉措對美國消費者的衝擊遠大於對中國製造商。美國人購買的服裝和鞋類分別有42%和69%產自中國。