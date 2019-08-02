萊特希澤反對特朗普3000億新關税 致電劉鶴未接通

美國總統特朗普8月1日宣布將對中國另外3,000億美元的商品加徵關税，這不僅僅引起了中國的強烈不滿，美國政府很多人也反對，就連對華強硬的萊特希澤也不支持這麼做。

特朗普的新關税遭多名高官反對

特朗普（Donald Trump）8月1日在社交網絡推特（Twitter）上宣布，將於9月1日開始對另外3,000億美元的中國商品徵收10%的關税。他當天還在白宮對記者們說，關税比例有可能提升至25%，也有可能取消，一切視談判結果而定。

而就在一個月前，特朗普還在日本大阪「習特會」後的個人記者會上宣布，不會再對中國加徵新的關税。

特朗普宣布徵收新關税的主要原因是因為他對談判進程太慢感到失望，認為中國在拖延。同時，特朗普還對中國未能兑現購買美國農產品等一系列承諾感到失望。

特朗普的新關税震驚了華爾街，道瓊斯工業股票平均價格指數回吐了超過300點的反彈漲幅。該指數收盤下跌281點，跌幅1.1%。標準普爾500指數下跌0.9%，以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌0.8%。油價下跌了近8%，這是自2015年2月以來的最大跌幅。

美國政府內部很多人都反對特朗普徵收新關税，包括對華強硬的美國代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。

據《華爾街日報》8月1日報道，據知情人士透露，美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問庫德洛（Lawrence Kudlow）和國家安全顧問博爾頓（John Bolton）反對這一提高關税之舉。但這位知情人士表示，特朗普堅持推動此舉，並得到了白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）的支持。

與此同時，據彭博社報道，知情人士說，在8月1日的會議上，姆努欽建議在宣布新關税前通知一下北京，特朗普拒絕了。但是在特朗普的允許下，萊特希澤稍後試圖與中國國務院副總理劉鶴通話，但是劉鶴沒有接。

報道還稱，當天的會議氣氛十分緊張。當特朗普在推特上宣布新關税時，姆努欽、萊特希澤以及其他官員仍在白宮。

另據3名知情人士透露，姆努欽和萊特希澤在前往上海之前就知道特朗普在考慮新一輪關税。

中國迴應

針對特朗普的新關税，中國外交部發言人華春瑩北京時間8月2日在記者會上說，不久前，中美兩國元首在大阪會晤的時候，都同意在平等和相互尊重上重啟經貿磋商，美方不再對中國的產品加徵新的關税。言猶在耳，上海磋商也剛剛結束，美方又宣布稱將要進行新一輪的加徵關税，顯然與大阪元首會晤的共識不符，也背離了正確的軌道，其實也再次讓世界見識了美方的出爾反爾，言而無信。

華春瑩表示，打貿易戰只會兩敗俱傷，美方希望通過貿易戰來解決自身國內的問題，無異於飲鴆止渴。中國不接受任何極限施壓和恐嚇訛詐，在重大原則問題上，中國一寸也不會退讓。關於中美經貿磋商問題，大家也很清楚，中方的立場始終如一，談，大門敞開，打，堅決奉陪到底。所以是打還是談，這個球現在在美國一方。

中國商務部也發表聲明說，如果美方加徵關税措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施。中方始終認為貿易戰沒有贏家，不想打、不怕打，但必要時不得不打。希望美方及時糾正錯誤，在平等和相互尊重的基礎上解決問題，回到正確軌道上來。

針對特朗普的新舉動，正在泰國參加東盟峰會的中國外長王毅8月2日迴應說，單方面加徵關税肯定不是處理經貿摩擦的正確辦法，而且違反世貿組織（WTO）規則。