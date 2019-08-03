特朗普貿易戰產生惡性循環　美國頭號貿易夥伴悄然易主

最新數據顯示，曠日持久的貿易戰使得中國不再是美國第一大貿易夥伴。而這一轉變也可能會因美國總統特朗普升級對華貿易戰而加速。

中美經濟互補，雙邊貿易數十年來實現迅猛增長。（新華社）

據美國《華爾街日報》8月2日報道，美國商務部8月2日公布的數據顯示，墨西哥成為今年上半年美國第一大貿易夥伴，其次是加拿大。來自中國的進口下降了12%，美國對中國的出口下降了19%。

數據顯示，今年上半年，美中貨物貿易總額下降14%，降到2,710.4億美元。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的專家伯格斯坦（C. Fred Bergsten）說，這是美中貿易30多年來穩步、實質性增長後，首次出現兩位數字的下降。

他說，這個問題很嚴重，已經不是經濟數字那麼簡單。

2015年至2018年，中國一直是美國頭號貿易夥伴，而中國現在僅僅是第三，雙邊貿易額自2005年以來首次少於墨西哥。

關税爭端以及全球經濟增長放緩，導致美國對世界的出口總額停滯不前，貿易逆差不斷擴大。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日在推特（Twitter）發文，宣布對3,000億美元中國商品加徵關税10%，並指出其中原因，稱中國國家主席習近平未能兑現在大阪特習會所做出的購買美國農產品，以及停止向美國出售芬太尼等承諾。

美國彭博社8月1日評論稱，特朗普發出的最新威脅標誌着自6月底大阪特習會達成貿易戰休戰共識以來，特朗普所採取的最大規模升級貿易戰行動，給休戰協定帶來令人意外的終結。

中國對特朗普升級貿易戰做出強烈反應。北京時間8月2日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上回應稱，美方稱將於9月1日對3,000億美元中國輸美商品加徵10%關税，此舉嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，背離了正確的軌道，無益於解決問題，中方對此強烈不滿、堅決反對。

華春瑩強調，如果美方加徵關税措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，由此產生的一切後果全部由美方承擔。

北京時間8月2日，中國商務部新聞發言人就美方擬對3,000億美元中國輸美商品加徵10%關税發表談話，表示美方此舉嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，背離了正確的軌道，無益於解決問題，中方對此強烈不滿、堅決反對。如果美方加徵關税措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，一切後果全部由美方承擔。