重大進展 章瑩穎遺骸或在美國一個垃圾填埋場

中國訪問學者章瑩穎的父母被告知，章瑩穎的遺骸可能在伊利諾斯州中部一個垃圾填埋場。這些信息來自辯護律師，是根據一項豁免協定提供給控方的。

據美聯社8月2日報道，在美遇害中國訪問學者章瑩穎的父母被告知，章瑩穎的遺骸可能在伊利諾斯州中部的一個垃圾填埋場。

章瑩穎家人的代表貝克特（Steve Beckett）表示，關於遺骸下落的信息來自代表兇手克里斯滕森（Brendt Christensen）的律師們。

貝克特說，這些資料是根據一項豁免協定提供給控方的。這些信息來自辯護律師，這些信息表明，這些遺骸可以在朱米利安（Vermilion）縣的一個垃圾填埋場找到。

這名律師本計劃8月2日舉行新聞發佈會，但是隨後決定推遲一天舉行。

章瑩穎的父母本打算加入貝克特，但卻在等待他們的另一位律師王志東（音）從中國回來。

7月18日，由5名女性和7名男性組成的陪審團未能就由檢方提出的，給予被告判處死刑的處罰或判處終身監禁的問題上最終達成一致，因此，被告29歲的克里斯滕森被自動判處終身監禁，不得保釋。

當法官沙帝德（James Shadid）當庭宣布這一裁定結果時，克里斯滕森閉上眼睛頭朝下，可以看到他露出微笑並有所歎息。

美國有線電視新聞網（CNN）7月18日發表題為《一位父親對殺手的請求：告訴我們我們女兒的遺體在哪裏》的報道，稱26歲的章瑩穎在遇害兩年後，遺體至今仍未找到。

報道稱，章瑩穎的父親在法庭上表示，「既然審判已經結束，陪審團已經做出了決定，我們要求被告無條件地告訴我們他知道瑩穎的位置」。

章父對兇手說：「如果你的靈魂中還有任何人性，請幫助結束我們的痛苦。讓我們把瑩穎帶回家吧。」