華為遭遇壞消息　中美休戰終止恐使特朗普收回承諾

美媒分析稱，美中貿易戰休戰結束，危及到特朗普此前做出的放鬆對華為銷售禁令的承諾，這對華為很不利。

中國華為是世界最大的電信設備供應商。（VCG）

美國有線電視新聞網（CNN）8月2日發表評論稱，美中貿易戰休戰結束，這對中國電信業巨頭華為公司來說是個壞消息。

美國總統特朗普（Donald Trump）1日威脅對3,000億美元中國商品加税10%，危及到特朗普此前做出的放鬆對華為銷售禁令的承諾。

而在特朗普發出升級美中貿易戰之前，外界預期特朗普可能會放鬆對華為的一些限制。但特朗普再次點燃貿易戰戰火的舉動，使華為獲得任何喘息的機會都成問題。

當地時間6月29日下午，特朗普在大阪與中國國家主席習近平會晤後召開的新聞發佈會上宣布，美國企業可以再次向中國華為公司銷售產品，並不存在重大的國家緊急問題。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）7月30日表示，美國政府將於下星期開始，對獲得恢復向華為銷售產品許可證的申請做出迴應。

雖然特朗普在最近關於升級貿易戰的推特（Twitter)並未提及華為的問題，但他宣布加税的決定可能將使解禁華為的計劃複雜化。

歐亞集團（Eurasia Group）分析稱，除非中國很快重啟對美國農產品的採購，否則特朗普將沒什麼可炫耀的，因為此舉在中國鷹派人士中極不受歡迎。

分析稱，如果特朗普從此前對華為供貨商發放許可證的承諾後退，談判破裂、徵收關税的機率將上升。

但也有媒體持不同意見，美國彭博社8月1日報道，知情人士稱，特朗普政府不太可能推翻在大阪做出的決定，即允許美國企業對中國華為公司出售更多非敏感產品。

不過，雖然受到美國的層層施壓，但華為的業績仍在持續增長。北京時間7月30日下午，華為舉行2019年上半年業績發佈會，公司董事長梁華介紹，華為2019年上半年實現銷售收入4,013億元人民幣，按年增長23.2%，淨利潤率為8.7%。

梁華介紹，華為運營商業務為1,465億元人民幣（1元人民幣約合0.15美元），企業業務收入為316億元人民幣，消費者業務2,208億元人民幣，佔比達到55%。

華為上半年智能手機出貨達到1.18億部，按年增加24%。已獲得50份商用5G合同，全球基站發貨超過15萬個。

梁華表示，美國禁令對於華為的發展帶來了一些干擾，但是整個影響的範圍和程度應該是可控的，華為的主力產品基本上沒有影響。