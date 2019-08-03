【新聞背後】民主黨對彈劾特朗普有分歧　佩洛西叫黨員克制

美國國會眾議院內，支持彈劾總統特朗普（Donald Trump）的民主黨人愈來愈多，贊成啟動彈劾程序的民主黨眾議員升至118人，超過民主黨眾議員的一半數目。但在政黨內部，民主黨議員對此議題的分歧仍不少，該黨領袖人物、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）呼籲黨員保持克制。

美國民主黨內支持彈劾總統特朗普的人愈來愈多（美聯社）

118位議員來自31個不同州份

民主黨在眾議院擁有235個席位。8月2日，加州民主黨眾議院議員卡瓦哈爾（Salud Carbajal）成為支持彈劾特朗普的第118位議員。他在聲明中表示，特朗普的許多言行，無法被我們的民主社會所容忍，形容特朗普的行為是「犯罪」，指現在是時候對特朗普開啟彈劾程序。

這118位支持彈劾總統的議員，來自31個不同州份，最多人來自加州，該州46位民主黨議員之中，有26人支持。

值得注意的是，通俄門特別檢察官米勒（Robert Mueller）7月24日到國會眾議院作供後，支持彈劾特朗普的民主黨議員增加逾20名。但現時距離通過彈劾決議的門檻仍差100人。

佩洛西未改立場：彈劾會帶來政治風險

眾議院議長佩洛西此前多次表態，除非掌握足夠的證據，否則發動彈劾會帶來政治風險。雖然民主黨內支持彈劾的人數增加，但是佩洛西未改變原有立場，她2日發表聲明，列舉眾議院民主黨人促請調查特朗普政府的方式，並表示民主黨人會繼續立法、調查和提出訴訟，稱總統「將被追究責任」，而在美國，「沒有人凌駕於法律之上」。

民主黨內反對啟動彈劾的政客認為，打敗特朗普最好的方式是贏取2020年總統大選。部分民主黨人擔心，若過於把焦點放在彈劾上，可能會忽視諸如醫療保健等議題；而對於不支持彈劾特朗普的選區，啟動彈劾可能會影響民主黨候選人的選情。