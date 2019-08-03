俄羅斯反對派再示威要求公平選舉　警方拘捕逾300人

俄羅斯莫斯科8月3日再有示威活動，反對派號召民眾上街，繼續抗議政府不合理地取消多名反對派人士的參選資格，把他們排除在9月莫斯科市議會選舉之外。但當地警方再次大規模拘捕集會人士，監察組織估計至少311人被捕，包括當地知名的反對派人物索博爾（Lyubov Sobol）。

反對派在一週前的7月27日也曾在莫斯科發起示威，結果數千人參與的集會中，警方拘捕逾千人，期間有警民衝突。俄羅斯政府之後展開刑事調查。

警方的大規模拘捕行動，未有嚇怕當地的示威者。反對派再號召示威者在8月3日上街抗議，這次活動同樣不獲政府批准。

以下為更多8月3日示威的照片：

+ 4 + 3 + 2

但在活動開始前，警方已展開拘捕行動，包括當地知名的反對派人物、年輕女律師索博爾（Lyubov Sobol）。索博爾當時在一架的士內，警方把她帶走。

活動開始後，監察組織「警察訊息組織」（OVD-Info）估計警方拘捕至少311人。

集會與9月將舉行的莫斯科議會選舉有關，俄羅斯近年經濟不景，國民收入下降，反對派本來希望在這個選舉爭取更多議席，但遭官方以「沒有收集足夠的提名簽名」為由，拒絕了不少人的參選，包括索博爾。反對派批評這是說謊。