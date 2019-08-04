美媒：特朗普無視顧問反對　加徵中國關税

美國總統特朗普8月1日宣布向3000億美元中國商品加徵10%關税。《華爾街日報》8月4日引述知情人士報道，特朗普無視一些顧問反對，堅持認為徵税是使北京遵守美國要求的最佳途徑。

美國總統特朗普8月1日宣布向3000億美元中國商品加徵10%關税。（AFP）

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率領的美國代表團，7月30日至31日與中國國務院副總理劉鶴率領的中國代表團在上海舉行第十二輪貿易談判 。

報道引述知情人士指出，談判簡短且沒有成效，萊特希澤和姆努欽返回美國後，與團隊在橢圓形辦公室，向特朗普匯報情況。

知情人士指出，萊特希澤姆努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）和國家安全顧問博爾頓（John Bolton）均反對加徵關税，當中只有鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）支持加徵關税，他們就此激烈討論近兩個小時。最後特朗普表示他已無耐性，堅持認為關税是最好的方法。

特朗普8月1日宣布，華府會在9月1日起向價值3000億美元中國貨品徵收10%關税。他表示，貿易談判代表回國後指與中國在將來簽訂協議問題上有建設性對話，但他認為中國早應在3個月前與美國簽訂貿易協議，不過北京方面在簽約前要求就一些條款重新談判。