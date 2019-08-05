美新任防長首次出訪就強硬批中國 中方回擊

美國新任防長埃斯珀7月底才正式就職，但是他第一次出訪就狠批中國，中國方面也做出了回擊。

美澳外長防長「2+2」會議當地時間8月4日在澳洲悉尼舉行。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）當天在與澳洲國防部長舉行安全論壇後的聯合記者會上，指責中國破壞印太地區的穩定，聲稱北京存在掠奪經濟、盜取知識產權以及將「全球公域武器化」的行為。

埃斯珀說：「我們堅信，任何一個國家都不能、也不應該支配印太地區。我們將與盟國和夥伴國合作，處理該地區緊迫的安全需求。」他還聲稱：「我們堅決反對中國令人不安的咄咄逼人的行為方式與破壞穩定的行為，這包括把全球公域武器化，利用掠奪性經濟和債務達成主權交易，以及推動國家支持的盜竊其他國家知識產權的行為。」

作為美國國防部長，埃斯珀首次出國訪問的言論可能會加劇中美之間的緊張關係。

與此同時，在飛往澳洲的途中，埃斯珀在飛機上對記者說，他想要在未來幾個月裏在亞洲部署美國的陸基中程常規導彈。

針對美國的指責，中國駐澳洲使館8月4日發表聲明回擊說，美國高官訪澳出席澳美雙部長會期間，對中國的地區作用進行無端攻擊和誣衊，暴露了美國某些勢力一貫的霸權心態，他們的圖謀是不會得逞的。當前南海形勢總體穩定。美國等域外勢力在南海問題上煽風點火，挑撥離間。有關做法只會擾亂南海局勢，破壞地區和平穩定。本地區國家和人民不會上他們的當。

聲明還指出，美國退出《中導條約》遭到國際社會普遍批評。作為擁有世界上最大核武庫的國家，美國在核裁軍方面負有特殊優先責任，理應進一步大幅削減核武器，為其他國家參加核裁軍談判創造條件，而不是逃脱自己的責任。