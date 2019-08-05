市場憂中美貿戰惡化　道指一度挫600點

中美貿易關係持續趨僵，投資者憂貿易戰惡化，道指一度下跌600點，納指跌逾200點。市場規避風險情緒升温，除人民幣今日跌破7元關口，油價跌1.11%至55.04美元，黃金期貨升1.4%至1479.9美元。

道指最新報25897.93點、跌587.08點，或2.22%；標普500指數跌66.79點，或2.28%，報2865.26點；納指跌232.68點，或2.91%，報7771.40點。三大指數都錄得5月13日以來最大單日跌幅。

導致市場情緒波動的其中一個主要原因，是美國總統特朗普以中國未有承諾大量購買美國農產品為由，8月1日宣布9月1日起向3000億中國貨加徵10%關税，基於。中國發改委5日回應指美國的指控不實。發改委相關負責人接受央視新聞客戶端採訪，表示中國正在繼續推進之前已簽協議的自美大豆進口。乙醇、玉米、大豆油、葡萄酒和啤酒等農產品暫未成交，主因它們的價格缺乏競爭力。

人民幣兑美元當天跌破1美元兑人民幣7元的重要心理關口算，收市創逾11年新低。特朗普5日批評說，中國讓人民幣價值跌至歷史新低，這就是所謂的「貨幣操縱」。特朗普還喊話美聯儲說，「你聽到了嗎？」特朗普還說，這是嚴重的違規，將會大大地削弱中國。

資金湧往避風港，包括美債及黃金。美國10年期債債息跌1.76釐，來到2016年11月以來低位。12月黃金期貨升1.4%至1,477.90美元。至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數抽升23%至21.68。