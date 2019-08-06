美國將中國列為貨幣操縱國　近25年以來首次

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）8月5日發表聲明，宣布將中國判定為貨幣操縱國，華府會與國際貨幣基金組織（IMF）合作，消除北京方面的不公平競爭。這是美國自1994年以來，再次作出有關決定。

特朗普批評中國一直透過操縱滙率竊取美國的企業和工廠、損害美國的職位、壓低美國工人工資，以及傷害美國農民收入 （Reuters）

美國財政部指，中國人民銀行5日的聲明證明北京政府充分控制人民幣匯率。人行當時表示有經驗﹑有能力維護外匯市場平穩運行，保持人民幣在合理均衡水平上基本穩定。

華府認為，中國的行動違反二十國集團（G20）內避免貨幣競爭性貶值的承諾，財政部期望北京會遵守這些承諾，並不會以人民幣匯率用於競爭方面。

美國法律就證實主要貿易夥伴涉及操縱問題定下三大標準，包括全球經常帳出現盈餘、與美國的雙邊貿易順差較大、持續單方面影響外匯市場。一旦華府判定有關國家為貨幣操縱國，財政部會與相關國家舉行談判，商討修正問題，否則該國家可能面臨制裁。

美國曾於1988年指控韓國和台灣操縱貨幣，中國則在1994年面臨同樣指控。而今次特朗普（Donald Trump）政府的決定美中貿易問題陷於僵局，因此勢令貿易戰升級。

特朗普：中國一面倒由美國獲取大量金錢

在姆努欽宣布該決定前不久，總統特朗普在Twitter連發4則帖文，批評中國企圖透過操縱滙率及不公平貿易手法，「一面倒」地從美國獲取為數以千億美元計的金錢，有關情況早該在多年前停止。

人民幣兑美元跌破7算，收市創逾11年新低。特朗普指中國將滙率降至近乎歷史新低，形容有關滙率操縱是一項重大違規，「由此看來，所有人現在應該更明白，關税不是由美國人承擔而是要多得中國，美國正取得數以百億美元計的收入。」

特朗普稱，中國一直透過操縱滙率竊取美國的企業和工廠、損害美國的職位、壓低美國工人工資，以及傷害美國農民收入。