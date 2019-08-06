特朗普政府將中國列為匯率操縱國　西媒：貿易戰漸漸失控

隨着美國宣布新的3,000億美元商品關税，北京允許人民幣貶值，中國企業停止採購美國農產品，特朗普政府正式將中國列為匯率操縱國，中美貿易戰漸漸失控。

美將中國列為匯率操縱國

北京時間8月5日，人民幣兑美元匯率破7，7一直被外界認為是一根紅線。美國總統特朗普（Donald Trump）8月5日在社交網絡推特（Twitter）上說，這就是所謂的「貨幣操縱」，嚴重的違規，將會大大地削弱中國。

隨後，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）發表聲明，宣布將中國列為匯率操縱國。

美財政部聲明稱，在美國總統特朗普的支持下，做出了這一決定。財政部將與國際貨幣基金組織合作，以消除中國最新行動所造成的不公平競爭優勢。

當天早些時候，由於中國讓人民幣兑美元匯率破7，美國股市集體下跌。美國財政部的做法是對人民幣貶值的一種迴應。

在貿易戰的過程中，特朗普也一直指責中國讓貨幣貶值，以抵消關税的影響。

西媒評論：中美貿易戰漸漸失控

美國有線電視新聞網（CNN）8月5日報道稱，自克林頓（Bill Clinton）政府在20世紀90年代初期將中國列為貨幣操縱國後，美國一直都沒有將另外一個國家列為貨幣操縱國。將一國列為貨幣操縱國並不會立即觸發懲罰，但這會被其他政府視為挑釁。

CNN還在另外一篇題為《特朗普同中國的貿易開始失控》的文章中稱，美中貿易戰一直都很嚴重，但是現在開始變得可怕起來。

文章稱，美中貿易衝突達到了一個新的嚴重程度，很難逆轉。風險是貿易戰已經到達了一個轉折點，能夠帶來嚴重的經濟放緩，甚至衰退。

布萊克利諮詢集團首席投資官布克瓦（Peter Boockvar）說，貿易戰局勢正在脱軌失控，使用關税的做法失敗了。

《紐約時報》也報道稱，美中之間的貿易戰進入了更危險的階段。

報道稱，此舉在很大程度上是象徵性的，它有賴於美國政府與國際貨幣基金組織協商，設法消除上述匯率措施給予一個國家的不公平優勢。但中國可能會將這一標籤視為指責，從而進一步導致兩國之間的壓力升級。

與此同時，與美國CNBC網站報道稱，耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）說，美國將中國列為貨幣操縱國只是一個「虛張聲勢的威脅」，北京不會真的回擊。

他也指出，如果美國在關税方面再次升級，或者使用其他的制裁，那麼中國方面肯定也會再次加大施壓力度。中國有很多的選項可以考慮。

英國《金融時報》也報道稱，美國財政部將中國列為貨幣操縱國被很多專家視為是象徵性的舉措，能夠給加徵更多的關税提供政治理由。

康奈爾大學的中國問題專家普拉薩德（Eswar Prasad）說，美國財政部將中國列為貨幣操縱國表明，貿易戰正擴大為一場全面的、公開的經濟戰。

彼得森國際經濟研究所高級研究員加儂（Joseph Gagnon）說，這個重磅舉措被認為是一個政治策略，旨在給特朗普提供更多的彈藥，為關税提供正當理由。

彭博社也報道稱，星展集團外匯分析師菲利普·韋（Philip Wee）表示，貿易戰和貨幣戰日益升級，將中國列為貨幣操縱國將讓美國能夠將關税最後上調至25%。