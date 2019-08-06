巴基斯坦傳召印度大使　明確拒絕對喀什米爾採取非法手段

印度政府8月5日在國會宣布，廢除該國與巴基斯坦均聲稱有主權的喀什米爾地區的特殊地位。巴方同日就此事傳召駐伊斯蘭堡印度大使，以表達巴方「明確拒絕」有關做法。

巴基斯坦政府5日召開會議後發表聲明指，外交大臣已轉達巴方明確拒絕這種非法行為的訊息，認為印度違反國際法和聯合國安理會的若干決議。

巴基斯坦外交部同日較早前指，「強烈譴責」印度決定廢除喀什米爾的特殊地位，將會採取所有可能的選項去對抗非法的手段。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）敦促印巴兩國在今次事件上保持和平，其發言人杜耶裏克（Stephane Dujarric）5日表示，「我們正關注喀什米爾的緊張對峙情況，我們敦促各方要保持克制。」

對於古特雷斯會否協助解決喀什米爾的問題，杜耶裏克稱「我們非常關注當地的緊張局勢升温。作為聯合國秘書長，他經常表達自己的立場，他的立場如今也是一樣。」意指若印巴兩國提出要求，古特雷斯會樂意提供協助。

印度政府5日表示，總統已簽署法令，廢止給予喀什米爾特殊自治地位的憲法第370條，法令即時生效。根據印度憲法的370條款，賦予查摩-喀什米爾（Jammu and Kashmir）在印度聯邦中享有特殊地位以及較多自治權，可自行制定其法律，在外交、國防以及通訊外享有獨立。