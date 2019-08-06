印度廢除憲法370條款後　喀什米爾通訊上網中斷

印度與巴基斯坦一直就喀什米爾地區有主權爭議。印度政府8月5日宣布，廢除給予喀什米爾特殊自治地位的憲法第370條，以全面控制這個在該國唯一一處以穆斯林人口為多數的地方，法令即時生效。印度又調派數以萬計軍隊前往當地，當地的通訊和上網服務中斷。

什麼是憲法第370條？

這是印度對這個地區70年來最影響深遠的政治舉措，巴基斯坦強烈譴責印度決定廢除喀什米爾的特殊地位，將會採取所有可能的選項去對抗非法的手段。

憲法第370條在1947年草擬，至1949年10月才正式納入印度憲法。它讓查摩-喀什米爾（Jammu and Kashmir）在印度聯邦中享有特殊地位以及較多自治權，可自行制定其法律，在外交、國防以及通訊外享有獨立。

印度亦預留政府職位及大學學位予喀什米爾的民眾。隨着它失效，當中第35A條款亦會廢止。印度將解禁非居民在當地購置物業，印度人將可在當地投資及居住。此舉肯定會引起查摩-喀什米爾反對。

喀什米爾：憲法第370條讓查摩-喀什米爾（Jammu and Kashmir）在印度聯邦中享有特殊地位以及較多自治權。（AFP）

中斷通訊上網

當地通訊、流動網絡、互聯網和電話都已經中斷。在印度的喀什米爾人表示，無法聯絡到家鄉親人，使他們感到擔憂和害怕。

身處喀什米爾首府斯利那加（Srinagar）的英國廣播公司（BBC）記者5日設法與德里的同事交談，指出當地無人知道其他地方發生甚麼事，更不能和其他人交談。

英國廣播公司報道，在網絡中斷前，喀什米爾新、舊政治領袖曾在Twitter稱遭到軟禁。

外界預料印方的舉動，會觸發當地局勢不穩及廣泛抗議活動，惟外界暫時無法得知當地任何消息。

喀什米爾：喀什米爾通訊、流動網絡、互聯網和電話都已經中斷。（AFP）

「印度背叛了喀什米爾」

印度總理莫迪（Narendra Modi）的印度人民黨提出法案，建議將印控的喀什米爾，也就是查摩-喀什米爾（Jammu and Kashmir）劃分為兩區，並由中央政府直接統治。有關法案5日在上議院通過。

喀什米爾地區局勢自2日起開始升温，印度周末指以巴基斯坦為據點的武裝組織或會發動攻擊，要求數以千計學生、朝聖者、勞工和遊客撤走，並在印控喀什米爾增兵數萬。巴基斯坦否認有關指控。