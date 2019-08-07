庫德洛最新表態口風軟化　談美對華關税變化條件

美中貿易戰面臨進一步升級的風險，白宮首席經濟顧問庫德洛日前表示，美國對華關税的靈活性與美中談判進度有關。

綜合媒體8月7日報道，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）8月6日表示，儘管美中貿易戰升級成貨幣戰，但特朗普總統仍然對達成貿易協議保持開放，而且總統也願意在關税上保持靈活，但這要取決於貿易談判的進展。

庫德洛稱，特朗普計劃繼續與中國進行貿易談判，美國總統辦公廳還在計劃9月份接待中國進一步談判的代表團。

庫德洛還說：「他想要達成一個協議。但這必須對美國來說是一個正確的協議。我們將更喜歡一個商業交易。」

他表示：「我們的目標是將加徵關税税率降至0%，並消除貿易壁壘。美國總統特朗普對此表示期待，我們的代表團計劃9月前往中國。如果中方減少貿易壁壘，實施改革，我方將向中國出口數十億噸的產品以及出售我們的服務，並且將恢復正常的貿易差額。我方已準備好進行談判，向好的交易靠近是一個積極信號，可以改變關税現狀。」

他補充說，如果中美9月貿易談判取得進展，那麼關税現狀或將有所變化。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日連發四條推特（Twitter）宣布，將從9月1日起，向價值3,000億美元的中國商品加徵10%關税。

在特朗普威脅新增關税下，北京方面接連回擊，先是讓人民幣兑美元匯率跌「破七」，再宣布暫停購買新的美國農產品。美國財政部也隨即出招，將中國列為貨幣操縱國。

對於美國將中國列為匯率操縱國，美國有線電視新聞網（CNN）認為，美中貿易戰一直都很嚴重，但是現在開始變得可怕起來。

文章稱，美中貿易衝突達到了一個新的嚴重程度，很難逆轉。風險是貿易戰已經到達了一個轉折點，能夠帶來嚴重的經濟放緩，甚至衰退。

彼得森國際經濟研究所高級研究員加儂（Joseph Gagnon）說，這個重磅舉措被認為是一個政治策略，旨在給特朗普提供更多的彈藥，為關税提供正當理由。

對於美國舉動，中國人民銀行發表聲明稱，中方對此深表遺憾。這一標籤不符合美財政部自己制訂的所謂「匯率操縱國」的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。

中國外交部也表示，美方不顧事實和自己制訂的所謂「匯率操縱國」的量化標準，無理給中國貼上「匯率操縱國」的標籤，是繼8月1日宣布擬對中國3,000億美元商品加徵關税後，升級貿易爭端的又一惡劣行徑。