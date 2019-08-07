消息人士：特朗普在對華政策上愈發相信直覺

隨着與中國的貿易戰的不斷激化，美國總統特朗普在做決策時開始更加依據自己的直覺和分析，而不是聽取顧問的建議。

美國《華盛頓郵報》8月7日刊文稱，在美國財政部發布正式聲明將中國列為匯率操縱國的6小時前，特朗普（Donald Trump）就已經在社交媒體上發文指責中國操縱匯率了，這就是一個最新的例證。

文章稱，特朗普早在2016年美國大選期間就不斷表示要將中國列入匯率操縱國，但是在顧問的壓力下，他做出了讓步。但是在2018年特朗普在同中國貿易問題上態度急轉，時任白宮首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）選擇了離開。

特朗普經濟團隊中仍然有許多顧問，但是他常常忽視他們的建議。

消息人士透露，自從2018年12月，美中開展貿易談判以來，因為美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）未能讓中國獲得更多讓步，特朗普感到失望，於是在同中國的鬥爭中他越來越依靠自己。

華盛頓戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）中國項目主任葛萊儀（Bonnie Glaser）表示，特朗普對於中國的所作所為很有可能基於他的個人經驗以及他的直覺。「他會通過推特做一些其他人都不知道的事情，這導致其他人手忙腳亂。」

文章還指出，自特朗普就任總統以來，他的經濟團隊正在不停地縮減，商務部長羅斯（Wilbur Ross）在對華政策上的參與度不如以往。財政部長姆努欽的多位高級幕僚在過去幾個月中陸續離開白宮。

而被認為是對華關税設計師的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）依然十分有影響力，他的觀點常與姆努欽和白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）相左。

據報道，特朗普執意宣布對華加徵關税以及指責中國操縱匯率，都受到了幕僚的反對。據《華爾街日報》報道，當特朗普提出「關税」一詞時，遭到了除對華鷹派人士納瓦羅以外顧問們的一致反對。這隨後引發了持續將近兩個小時的激烈辯論。

特朗普說，他的耐心已經耗盡，堅持認為關税是最佳的談判手段。特朗普的顧問們最終做出讓步，隨後幫助特朗普起草宣布對華加税的推文。

同樣，在指責中國操縱匯率問題上，特朗普助手們給他拿來了圖表，試圖說服特朗普有關北京操縱匯率的指控不是真的，但是特朗普仍然固執已見。