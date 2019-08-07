支持中國但有前提　澳洲貿易部長提醒北京適應新角色

就在中美圍繞世貿組織（WTO）以及貿易問題發生持續衝突之際，8月2日，澳洲貿易、旅遊和投資部部長伯明翰（Hon. Simon Birmingham）抵達北京進行訪問，這也是莫里森（Scott Morrison）政府的首次部長級正式訪問。 期間他出席了全球化智庫（CCG）的圓桌會談，發表主題演講，並與CCG專家就區域自由貿易架構下如何發展中澳關係、中美貿易緊張局勢的影響、區域自由貿易協議、世貿組織改革等問題進行了深入研討。

伯明翰在演講中表示，希望澳洲成為貿易自由化過程中一個「創新進取」的參與者。當全球在貿易方面面臨嚴重分歧時，伯明翰強調，希望繼續與中國及其他世貿成員合作，以改善上訴機構的職能和響應能力，建立一個讓所有成員都有信心的爭議解決機制。

有關世貿組織對中國發展中國家地位的認定，伯明翰在發言中並不避諱地提到與美國相似的立場：「莫里森總理在六月份也認可，世貿組織對發展中國家的安排已落後於中國經濟發展及其在國際經濟中的地位。因此，我們應抓住這個機會，在顧及新興經濟體保持增長的絕對需要的同時，共同讓世貿組織更好地反映他們不斷變化的角色。中國的領導和付出，對這一過程有不可或缺的作用。」

澳洲貿易、旅遊和投資部部長伯明翰在全球化智庫（CCG）發表演講。（CCG供圖）

作為美國的傳統盟友，外界傾向於認為澳洲將緊隨美國的對華戰略。在中美爭端日益加劇的局勢下，澳洲拒絕了中國通訊企業華為，被解讀為在貿易戰中的「站隊」行為。而伯明翰在回答相關提問時表示，澳洲不會選擇美國立場，也不會選擇中國立場，而是選擇符合國家利益的澳洲的立場。當然，此前澳洲官方也聲明過該立場。

伯明翰此行，目的是參加區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）部長級會議。該協定包括佔全球GDP約40%的16個印太經濟體。在會議現場，伯明翰強調了多邊主義對全球貿易秩序的重要意義，他指出，澳洲是11國跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）的主要支持者。包括中國在內的其他國家只要願意達成協定的高標準，都可以加入CPTPP。澳洲捍衛該協定的開放性，以進一步實現一個涵蓋整個亞太地區的自由貿易區。即便面臨當前諸多挑戰，RCEP將會成為另一個重要的組成部分。

此外，伯明翰表示，中國的經濟改革和崛起從來就不是零和遊戲。正因如此，開放市場和降低貿易壁壘都是良好的經濟政策，因為這些政策實現了所有國家的增長最大化。隨着中國的國力不斷增長，澳洲、美國、以及世界經濟都從中獲益良多。正因如此，澳洲堅定地繼續支持中國的經濟增長。

他提到：「澳洲歡迎中國一帶一路倡議對加強本地區貿易和基礎設施互聯互通所做出的貢獻。但同時再次強調，澳洲支持透明的、捍衛國際標準的、滿足切實需要並避免給接受國帶來不可持續債務負擔的區域投資倡議。」

中國推行一帶一路倡議以來，國際上屢屢出現「一帶一路建設導致一些沿線國家債務水平過高，無法償還，不得不以其他方式抵償債務」的聲音。中國方面則以「債務問題與一帶一路沒有必然關係」迴應輿論質疑。伯明翰的表態體現出澳洲審慎樂觀的態度。