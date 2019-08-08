特朗普稱中國正在殺死美國 不排除對華徵收45%關税

美國總統特朗普（Donald Trump）於8月7日表示，由於中國的不公平交易，美國正在走向死亡。美國下一步對華措施什麼？或許可以回想一下了特朗普在競選美國總統時許下的諾言。

路透社8月7日報道，特朗普在美國白宮舉行的記者招待會上表示，他對中國在全球市場上的行動採取的強硬立場最終有助於美國經濟。特朗普強調，「美國經濟最終將比任何時候都增長，因為中國就像是制約美國前進的錨」，並稱「由於中國不公平的貿易往來，他們正在殺死我們」。

美國於8月5日宣布自1994年以來首次將中國列為匯率操縱國，並且將於9月1日起對價值3,000美元中國商品徵收10%關税，令中美貿易戰愈演愈烈。

美國的這些舉措動搖了全球金融市場，加劇了人們對全球衰退的擔憂。但美國《華盛頓郵報》8月7日報道指出，特朗普現在比起他的顧問，更相信自己的直覺。但特朗普憑直覺做事只會讓美中貿易戰不斷惡化，也迫使貿易戰走向「長期戰」。

韓國《朝鮮日報》8月8日報道，在特朗普政府宣布將禁止購買中國電訊巨頭華為的設備和服務後，特朗普有可能將其說過的話全部兑現。

《華爾街日報》曾於2015年11月9日報道，特朗普宣稱「當選總統後的第一天就會讓財政部將中國指定為匯率操縱國」，並且於2016年1月5題會見紐約時報編輯時稱「我是自由貿易主義者，將會對中國產品徵收45%關税」。

自特朗普上任後，美國退出《跨太平洋夥伴關係協定（TPP）》、修改《北美自由貿易協定（NAFTA）》，特別是2018年9月廢除NAFTA、與墨西哥、加拿大簽訂新協議，可以看到，特朗普的確在兑現他曾經許下的諾言。

《朝鮮日報》分析稱，如今特朗普兑現了他將中國指定為匯率操縱國的誓言，在看到中國在貿易談判中並未順從後，特朗普有可能為了2020年美國大選中獲得連任而再次打出強硬牌。因此，儘管只是一個極端假設，不能排除美國對中國產品徵收45%報復關税的可能性。

新加坡匯豐銀行（DBS）研究部門在8月6日發佈的一份報告中顯示，隨着美國吧中國指定為匯率操縱國，美國對中國產品徵收的關税上調至25%的大門有可能打開。

中國社會科學院教授於永定在8月6日接受中國媒體採訪時指出，美國在關税領域內將走向何方難以預測，但如果美國政府有理性，是不會放任對華加徵關税後美國消費者受到直接打擊的，但美國政府正在做這樣的事情。