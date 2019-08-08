特朗普為對華貿易戰辯護遭懟：美消費者與企業已不堪重負

美國一個團體8月7日稱，從2018年美中貿易戰開始到今年6月，美國納税人已經支付了超過270億美元的額外進口關税；貿易戰升級將進一步打擊需求與減少就業機會。

由於中美雙邊貿易數額巨大，關税的提高將帶來鉅額成本。（新華社）

據英國路透社8月7日報道，美國一個支持自由貿易的團體7日稱，今年6月份，關税與2018年同期相比大幅提高74%，為美國消費者和企業增加了60億美元的額外成本，並警告稱，美國總統特朗普（Donald Trump）威脅繼續對中國商品加税，將進一步打擊需求與減少就業機會。

叫做「關税傷害心臟地帶」（Tariffs Hurt the Heartland）的這個團體表示，他們不贊同特朗普在貿易戰上的立場。該團體稱，與2018年同期相比，74%的增幅是有記錄以來最高的月度增幅之一。

該團體成員之一美國零售聯盟（National Retail Federation）的政府關係資深副主席弗倫奇（David French）7日在與商界領袖舉行的電話會議上表示，「我們的關税戰略正處於一個非常危險的轉折點。」

這個貿易聯盟稱，根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）與美國農業部（U.S. Department of Agriculture）的數據，從2018年美中貿易戰開始到今年6月，美國納税人已經支付了超過270億美元的額外進口關税。

「這是一個巨大的財務負擔，」Jo-Ann首席執行官密克隆（Wade Miquelon）說，「這些關税將削減我們的利潤率，迫使我們做出非常艱難的決定，包括裁員和進一步關閉門店。」

據英國路透社報道，特朗普8月7日表示，他對中國經濟和貿易政策的強硬立場最終將有利於美國經濟，儘管北京方面暗示，可能通過限制稀土的銷售進行反擊。

美中貿易戰近日急劇升級，華盛頓8月5日宣布將中國列入匯率操縱國，市場對此感到恐慌。美國國債收益率7日大跌，30年期國債收益率接近紀錄低點，因市場對全球經濟下滑的擔憂加劇，且市場押注美國聯邦儲備理事會（美聯儲，FeD）將不得不進一步降息以對抗經濟衰退風險。

特朗普在白宮對記者說，市場的反應早在預料之中，但他仍然對美國經濟的實力充滿信心。

特朗普說：「最終，（美國經濟）將比以往任何時候都要高得多，因為中國就像我們的一個錨。中國在用不公平的貿易協議殺害我們。」