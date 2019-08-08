貿易戰升級　西媒聚焦中國7月進出口數據兩大意外之處

中國公布了7月份的進出口數據，數據好過預期。在中美貿易戰升級的背景下，中國的經濟數據一引發西方媒體關注。

北京時間8月8日，中國海關總署公布消息稱，2019年前7個月，中國進出口總值2.56萬億美元，比去年同期下降1.8%。其中，出口1.39萬億美元，增長0.6%；進口1.17萬億美元，下降4.5%；貿易順差2256.9億美元，擴大38.7%。

數據顯示，7月份，中國進出口總值3,980億美元，下降0.8%。其中，出口2,215.3億美元，增長3.3%；進口1,764.7億美元，下降5.6%；貿易順差450.6億美元，擴大63.9%。

英國路透社稱，儘管美國加大貿易施壓，中國7月份的出口出人意料地迴歸增長。但是由於華盛頓準備對中國商品徵收更多的關税，這種反彈可能是短暫的。

報道指出，然而進口仍然疲弱，下降了5.6%，但是這仍然比預期的8.3%以及6月的7.3%要少。這好過預期的貿易數據額幫助提振了亞洲股市。

報道稱，由於更加嚴厲的關税，雖然中國對美國的出口在7月持續萎縮，但是對歐洲、韓國以及東南亞的出口明顯增多。

美國消費者新聞和商業頻道網站（CNBC）報道稱，雖然來自美國關税的壓力增多，但是中國8日披露的貿易數據比預期的要好。

安聯保險集團經理政權投資經理Lu Yu說，疲弱的人民幣有助於中國製造商對外出口商品。

報道稱，經濟學家原本預計中國7月份的出口按年下降2%，出口下降8.3%

彭博社則稱， 澳新銀行的資深中國經濟學家王蕊說，中國的進口總量也令人意外。

分析師表示，7月中美關係總體有所改善，雖然近期再起波瀾，但對當月的進出口數據沒有影響。從6月數據來看，第四批3,000億美元徵税清單商品有一定的搶跑現象，這種現象在7月預計也有所表現。

「出口按年增速超出預期，應該與G20會議後中美貿易關係的短暫緩和帶來的時間窗口效應有關，」中國招商證券分析師劉亞欣對媒體表示，不過，基本面視角下，主要發達國家製造業景氣程度穩中偏弱，並且近期中美貿易摩擦再度發酵，並對全球資本市場和商品價格造成較為顯著衝擊，因此出口可能難以持續改善。