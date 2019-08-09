澳洲國會議員以納粹比喻中國　北京批冷戰思維

澳洲國會情報和安全聯合委員會主席黑斯蒂（Andrew Hastie）8月8日在報章撰文，指中國有意取代美國成為太平洋地區的霸權，又形容西方國家處理中國崛起時，有如過去未能阻止納粹德軍般。中國駐澳洲大使館發聲明，譴責希斯迪鼓吹中國威脅論，批評其冷戰思維。

黑斯蒂在《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）撰文指，中國正與美國競逐在全球地位，澳洲若低估中國的影響力，未來十年，民主、經濟及國家安全都會面臨前所未有的考驗。

他指出，西方國家處理中國崛起時，有如法國過去未能阻止納粹德軍一樣，可能引致災難性失敗。他警告，澳洲應該認清中國在亞太地區大肆興建基建的意途，又指出如果澳洲人不瞭解中國的行為，將會對澳洲機構造成挑戰，削弱澳洲主權和自由。

中國駐澳洲大使館發聲明，譴責希斯迪鼓吹中國威脅論，暴露了他的冷戰思維，有損中澳關係發展，強調中國的和平發展是世界的機遇，而非威脅。

澳洲總理莫里遜（Scott Morrison）指，黑斯蒂並非內閣成員，但指他完全有自由表達看法，但他的看法不代表澳洲政府。澳洲一向尋求和中國密切合作，同時暗示會採取行動控制中國在太平洋日漸增強的力量。