美國大舉搜捕非法勞工　拘捕680人

美國入境和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）8月7日展開行動，於密西西比州（Mississippi）7間農業加工廠拘捕680名非法勞工。聯邦官員形容，今次是單一州份中歷來最大型的工場執法行動。

美國入境和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）展開行動，於密西西比州（Mississippi）7間農業加工廠拘捕680名工人。（Reuters）

入境和海關執法局指，執法人員沒收部份商業紀錄，作為聯邦刑事調查的一部份。部份被捕人士將會基於「人道原因」獲釋，並須到移民法院應訊，其他人將被移送至路易斯安那州（Louisiana）。

當局發放行動的影片，顯示執法人員在坎頓（Canton）的加工廠搜查工人和檢查身份證明文件。部份工人雙手被尼龍繩綁起。

當局未有透露被捕人士的國籍。墨西哥外交部指，有122名墨西哥人被捕，其中34人已獲釋。危地馬拉外交部則表示，176名危地馬拉人被捕，包括142男34女。洪都拉斯外交部確認2名國民被捕。據英國廣播公司（BBC）引述美國當局指，目前共有300人已獲釋。