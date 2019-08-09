【逃犯條例】22國就香港發旅遊提示　加拿大提升至「高度警戒」

由反修例引伸出來的爭議及示威仍然持續，以及傳出有街坊及民眾無辜被毆的消息，打擊旅客來港意慾。商務及經濟發展局局長邱騰華8月8日在跨部門記者會指出迄今已有22個國家及地區，對香港發出旅遊提示。加拿大更在8月9日清晨將旅遊警示升級至「高度警戒」（high degree of caution）。

加拿大政府8月8日更新網站資訊，建議有意來港的該國公民注意市內可能發生的大型集會以及其影響。（加拿大政府travel.gc.ca網站）

目前包括日本、台灣、新加坡、韓國、澳門、澳洲、英國、美國、加拿大、愛爾蘭、俄羅斯。澳洲在8月6日對香港的旅遊警示提升至「高度警戒」（high degree of caution），呼籲國民避免往示威集會地點。

繼6日澳洲升級至「高度警戒」，7日美國升至第二級「提高警惕」（Exercise increased caution）後，加拿大也在8日將旅遊警示升級至高度警戒。

加拿大政府表示，「6月9日起香港島、九龍及新界一些郊區地方發生數次大規模示威，雖然很多舉行示威的地點已在事前為大眾所知，但經批准或未經批准的示威可在無預警的情況下發生，以及迅速擴散至附近地方，包括遊客常到的地方。旅客需預期可能會發生的路道封閉、巴士停駛，地鐵站、機場快線以及港澳碼頭已曾在無預警的情況下暫時關閉。商店亦可能會突然關門。」

網站的資料指出，「圍繞大型集會的安全情況可能迅速變化。集會可能會出現暴力行為，尤其是在晚上。部份情況可能導致有人受傷。保安人員會與示威者會發生衝突。警方對未經批准而進行的示威反應通常更快速以及嚴重。當地亦曾發生過示威者被持反對意見者無差別襲擊。」

文中提示有意前往香港的加拿大公民注意當地媒體就往後發生的示威提供的資訊及建議，避免前往發生示威以及大型集會的地方，並跟從地方政府部門的指示。