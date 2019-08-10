美指駐港官員隱私曝光危險　要求停止報道

香港多份報章報道香港眾志成員黃之鋒和羅冠聰與美國駐港澳總領事館政治部主管伊德（Julie Eadeh）會面，其中有親中報章8月8日詳細列出伊德及其丈夫的詳細背景，以及兩名兒子的姓名等。 美國國務院發言人人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）繼8月9日就此表示不滿、指控中國是「流氓政權」（thuggish regime）後，她再在Twitter推文，要求媒體停止發布「危險」的報道。

奧爾塔格斯10日再度在Twitter發文：「中國官方媒體對我們在香港的外交人員的報道已由不負責任變成危險，這一定要停止。」

她在推文中寫道：「中國政府十分清楚美國任命的外交領事人員只是在做他們的工作，就像其他國家的外交人員一樣。」她也表示，「身在美國外交人員，包括來自中國的外交人員，都可取用所有涉及美國政治，民間社會，學術界和商業的所有內容。」

奧爾塔格斯指出，中國長期以來有破壞承諾的紀錄。根據中國也簽署的維也納外交關係公約，中國有責任給予美國外交官與領事人員應有的尊重，並採取一切適當措施，防止對他們的人身、自由或尊嚴的任何攻擊。

外交部駐港公署：美公然詆毀和誹謗

外交部駐港公署在8月9日再度表態，指有關的言論是對中方的公然詆毀和誹謗。外交部駐港公署發言人表示，美方不去反思、檢討和糾正自身肆意插手香港事務和中國內政的嚴重錯誤行徑，反而倒打一耙、血口噴人，毫無根據地污衊中國政府泄露有關訊息，「這是以小人之心度君子之腹，再次暴露出美方心理的陰暗與扭曲」。

發言人又指，美方發言人視美國外交官在世界各國勾連當地反政府人士乃至分裂勢力為正常工作、理所當然，完全無視不干涉內政等公認的國際法和國際關系基本準則，完全不顧所在國家和人民的反對和憤怒，肆意損害他國的主權和安全，「這種典型的強盜邏輯和霸權行徑，留下了多少不光彩的記錄，給世界帶來了多少傷害、種下多少惡果，國際社會清清楚楚，早有公論。」

發言人在最後強調「若要人不知，除非己莫為」，再次嚴正要求美方遵守國際法和國際關系準則，停止干涉別國內政、損害別國主權安全的錯誤行徑，否則只會激起國際社會更強烈反對，最終搬起石頭砸自己的腳。