華為鴻蒙問世：西媒談不要誇大影響力 中國輿論已沸騰[圖]

中國電信巨頭企業華為8月9日正式發佈鴻蒙系統（HarmonyOS），劍指世界兩大智能設備操作系統美國谷歌（Google）旗下安卓（Android）及美國蘋果（Apple）iOS，美國總統特朗普（Donald Trump）當天率先表態，不會同意任何美國企業出售產品給華為。

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中國官方通訊社新華社8月9日消息稱，華為消費者業務CEO、華為技術有限公司常務董事餘承東當天在中國廣東東莞華為開發者大會上，正式發佈了鴻蒙系統。系統基於微內核的全場景分布式OS，可按需擴展，實現更廣泛的系統安全，主要用於物聯網，特點是低時延，甚至可到毫秒級乃至亞毫秒級。

英國路透社消息稱，特朗普當天在白宮對記者們反口稱：「政府不會向美國公司簽發對華為銷售的許可證。」特朗普還說，美國暫時不會和華為做生意。至此，特朗普6月29日與中國國家主席習近平在大阪會晤的承諾已全部食言；特朗普6月30日曾在推特（Twitter）上談到與習近平會晤兩點共識稱，同意對華為銷售不影響國家安全的產品，對3,000億美元中國商品的税在談判的同時不徵。

西方媒體亦對鴻蒙問世持審慎態度。德國《焦點》周刊指出，谷歌的安卓與美國蘋果的iOS均已誕生超過10年，佔據世界上99％智能手機操作系統份額，優勢明顯。美國彭博社則如《焦點》一樣指出，要建立基於全新操作系統鴻蒙的生態鏈將是「重大的未知數」和「一大挑戰」，更有美國對應（Counterpoint）調研公司分析師沙赫（Neil Shah）對美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）打出比喻，稱華為鴻蒙系統眼下仍是間空商場，等待商家入駐和消費者的不斷光顧。

此外，還有專注科技發展趨勢的中國社交媒體公眾號「科技觀察」刊文認為，鴻蒙早在2017年開始研發，並非因中美貿易戰而出現。

中國共產黨報《人民日報》當天在社交媒體公眾號發表題為《鴻蒙一開天地寬，中華有為！》 的社論評道：「不必妄自菲薄，也無需妄自尊大......華為加油，中國加油，切記中華當有為。」中共中央政法委背景的社交媒體公眾號「長安劍」則刊文將鴻蒙同「嫦娥四號」航天探測器、「蛟龍號」潛水器等中國科技突破並列舉出，形容這一里程碑事件代表的「不僅是中國科技人的詩意和堅韌，還有滿滿的中國心。」

中國官媒《環球時報》當天的評論文章更進一步點出鴻蒙問世的意義，文章稱，鴻蒙代表了中國高科技必須開展的一次戰略突圍，是中國解決諸多卡脖子問題的一個帶動點，「美國打壓華為對鴻蒙問世起了催生作用，它如今成了打破美國壟斷的現實方案。」

中國網友受到鼓舞在社交媒體微博紛紛留言，有人給華為打氣道：「打破美國壟斷，必須支持！」有的人愛國情緒已爆表說：「這是未雨綢繆的中國系統，這是極限施壓下的民族品牌，這是民族復興中的領先產業。」