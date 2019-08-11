英國新首相三把火給監獄多備一萬床位 為全球科學家簡化辦簽證

英國新首相約翰遜（Boris Johnson）在脱歐之外，還將目光盯緊罪犯，計劃增設一萬空位保證讓暴力和性犯罪者有地服刑，此外，還要給全球科學家到英國行方便。

英國《衛報》8月10日消息稱，英國首相約翰遜宣布將擴大警察的搜查權力，將在英格蘭和威爾士地區新增8,000名無需授權便能進行攔截檢查的警官。此前在7月，約翰遜已宣布，英國未來三年內英國將新增兩萬名警員。

約翰遜同時提出政府將投資25億英鎊（1英鎊約合1.20美元），新增一萬個監獄空位，確保那些嚴重暴力和性侵犯罪犯接受法律的制裁，服滿刑期；因為解決監獄「入住」問題是英國的燃眉之急，《衛報》1月12日曾報道稱，當時英國監獄事務大臣斯圖爾特（Rory Stewart）稱打算取消大多數不到6個月的刑期，一來是為了減輕監獄系統的壓力，二來是因為他覺得過短的刑期無法「治癒」罪犯。只有涉嫌暴力和性犯罪的人不在這一「大赦」名單當中。

報道還稱，對於可能出現的批評和爭議，約翰遜表示自己早有預料，但是約翰遜指出，任何政府的「首要職責」都是保護公眾，「我希望讓罪犯感到恐懼，而不是公眾。」他還說：「我知道孩子們的父母會支持我的決定。」

此外，雖然常被拿來和美國總統特朗普（Donald Trump）做比較，但在處理國家邊境政策上，約翰遜採取了更為積極的舉措。俄羅斯衛星網消息稱，約翰遜8月8日表示，英國政府計劃在2019年年底，啟動針對全球科學家服務的簡化簽證制度。約翰遜提道，簡化簽證手續將有助鞏固英國「科學超級大國」的地位。新政推出後，預計將能吸引更多的研究人員、科學技術專家和工程師前來支持英國發展。約翰遜強調稱，英國為自己的創新史和發明家感到自豪。