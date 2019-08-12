美國大選前中美能否達成貿易協議　高盛給出預測

隨着中美貿易戰的不斷升級，外界對兩國達成協議的預期也再一次降低，高盛集團日前表示，對中美2020年美國總統大選前達成協議不再抱有期待。

綜合媒體8月11日報道，美國跨國投資銀行與金融服務公司高盛集團（Goldman Sachs Group）8月11日表示，對中美貿易戰導致經濟衰退的擔憂正在加劇，高盛不再期望美中世界兩大經濟體之間會在2020年美國總統大選前達成貿易協議。

該銀行在發給客戶的報告中稱，「我們預計美國對價值3,000億美元的中國進口商品徵收關税的決定會如期生效。」

高盛表示，由於貿易緊張局勢的發展影響大於預期，它將第四季度美國經濟增長預測下調20個基點至1.8％。

由該銀行的三位經濟學家哈茨尤斯（Jan Hatzius），菲利普斯（Alec Phillips）和梅里科爾（David Mericle）撰寫的報告說：「總體而言，據我們估計，貿易戰對經濟增長的影響加大了。」

該報告還說，供應鏈中斷導致的投入成本上升可能導致美國公司減少其國內活動。這種「政策不確定性」也可能使公司降低其資本支出。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日宣布從9月1日開始對價值3,000億美元的剩餘中國進口產品徵收10％的關税。中國之後停止購買美國農產品。

此外，美國在中國人民幣對美元匯率破7之後還宣布中國是匯率操縱國。

彭博社此前報道稱，最新的調查顯示，經濟學家們預測「美國經濟在接下來12個月陷入衰退」的可能性上升。

彭博社於8月2日至8月7日對經濟學家們進行的一份調查顯示，在全球貿易緊張局勢加劇經濟不確定性的背景下，經濟學家們普遍認為美國經濟在接下來12個月陷入衰退的可能性增加，預期由此前的31%上調至35%。

經濟學家們預測美國經濟今年將增長2.3%，低於7月份調查時的2.5%，另外美國第三季度經濟增速預計會下滑至1.8%，低於第一季度的3.1%和第二季度的2.1%。經濟學家認為，經貿摩擦將使得金融市場動盪，最終破壞經濟的穩定。

法國《世界報》此前也發表社評指出，正在升級的中美貿易戰給人留下很壞的預感。文章認為，此刻貿易戰升級還主要停留在口頭上，但是這預示着最壞的事情將要發生。

《世界報》指出，貿易戰緊張到這一地步，稍微的動作或稍微激烈一點的言辭都可能火上澆油。

兩大超強冒着更進一步惡性循環的危險：作為對人民幣貶值的反擊，美國可能採取新的措施懲罰北京，北京又有可能讓其貨幣再度貶值或者採取其他報復措施。那麼，在這種情況下，美國總統特朗普可能會要求美國財政部採取措施干預貨幣市場，讓美元弱化，從而強化美國出口產品的競爭力。

如此強大的漩渦將迫使其他大國央行，首先是歐洲央行，也採取干預手段以支持歐洲經濟，那麼，此舉將在新興經濟體國家引發外匯風暴，成為貿易緊張的附帶犧牲品。