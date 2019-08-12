特朗普稱對華貿易戰獲民主黨支持：我自己都不敢相信

在中美貿易戰大幅升級之際，出身共和黨的美國總統特朗普稱，他的對華政策獲得了民主黨的支持。

綜合媒體8月12日報道，中美貿易戰近來大幅升級，美國總統特朗普（Donald Trump）8月9日在白宮對記者說，他還沒有準備好同中國達成協議。他還指責中國操縱匯率。

特朗普還說：「我們是否會保留9月份的會晤，我們拭目以待。如果會晤了，那很好。如果沒有會晤，也很好。」

特朗普還說，美國納税人沒有為關税埋單。關税一直都非常不可思議，美國收穫了數十億美元。中國正經歷35年來最差的一年。

特朗普還對記者透露：「我昨天和佩洛西（Nancy Pelosi）談話了。我們聊得很好。我和舒默（Chuck Schumer）也談話了。我們也談得很棒。你們或許知道，舒默尤其喜歡我的中國政策。我說，『我不敢相信。你竟然會喜歡我正在做的事情。』他說，『不是喜歡，是愛』。」

舒默是美國參議院少數黨（民主黨）領袖。

多維新聞此前在《迴音壁：美國到底是誰要和中國打貿易戰》一文中也指出，從政府層面到媒體層面，特朗普打貿易戰有大量的支持者。這些是特朗普採取對華強硬措施的政治基礎。

值得一提的是，特朗普的這番表態正值中美貿易戰大幅升級之際。據悉，在中美上海談判結束之後，特朗普對貿易談判的進程感到不滿，於8月1日宣布對另外3,000億美元的中國商品徵税，新關税9月1日正式生效。

特朗普加徵新關税的做法違背了6月底的日本大阪「習特會」共識，特朗普當時稱不會再對中國追加新的關税。

中國方面也做出了強硬的回擊，8月5日讓人民幣貶值，跌破7的關口。美國股市一度暴跌。美國立即將中國列為貨幣操縱國。

中國還停止購買美國農產品，美國方面則暫停向美企發放向華為出售產品的執照。中美貿易戰劇烈升級。美國有線電視新聞網（CNN），特朗普的對華貿易戰逐漸失控。

中美兩國代表原本約定9月份在華盛頓再次舉行貿易談判，從特朗普的表態來看，談判是否會繼續也是個問號。