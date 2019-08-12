英國智庫：下議院無力阻止無協議脱歐

英國距離脱歐限期只剩下80天，有智庫8月11日發表研究報告稱，下議院議員要阻止無協議脱歐非常困難。

下議院議長伯考（John Bercow）在決定議程方面有一定的權力，足以左右大局。（VCG）

智庫Institute for Government發表題為「就脱歐投票」（Voting on Brexit）的報告，討論下議院阻止無協議脱歐的各種可能辦法，但得出結論指，大多都不會奏效。報告指，這些辦法要麼需要政府合作，而政府預料不會合作，要麼沒有法律效力迫使政府改變政策。

報告認為，英國與歐盟在10月31日脱歐限期前達成新協議的機會微乎其微，主因是時間不足。報告並稱，即便不信任動議通過，新政府在10月31日前組建完成機會不大。報告指：「要在這段時期內組成新政府，需要獲得明顯支持的替代政府以及現任首相願意下台。」

如果提前大選的話，下議院必須預留五個星期作競選期，意味難以在10月31日前完成所有程序。再者，大選日期經首相建議後由英女王決定，首相約翰遜（Boris Johnson）理論上可以把大選日期定在脱歐限期之後，令新政府無法阻止脱歐。

下議院曾以對政府法案提修正案的方式阻止無協議脱歐，但報告表示政府預料不會提出大量法案。其他可能的方案包括取消下議院暑假休會，或者控制會議議程。據瞭解，根據國際法以及英國本地法律，現時英國將自動在10月31日離開歐盟，英國政府不需要通過更多法案。