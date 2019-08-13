美國公布移民新法令　拒向接受公共援助人士發簽證

美國政府8月12日公布新法令，他們將拒絕向無法符合一定收入標準，或正在接受公共援助如糧食券、公共房屋及醫療補助計劃（Medicaid）等的人簽發臨時或永久簽證。報道指，該法令或會導致成千上萬的美國人因為太貧窮而無法申請永久居留證。

由白宮高級政策顧問米勒（Stephen Miller）推出的法令將於10月15日生效；美國《聯邦公報》（Federal Register）一份聲明稱，此改變是為了確保移民「能夠自給自足」，他們「不必依靠公共資源來滿足其需求，而是依賴自己的能力，以及家人、贊助商和私人組織的資源」。

美國公民及移民服務局（US Citizenship and Immigration Services）代理局長庫奇內利（Ken Cuccinelli）表示：「推動它（新法令）的原則是美國的舊價值，而那就是自給自足。新法令對保護納税人亦有長期利益，並確保移民至美國的人不會變成公共負擔，他們能夠自食其力，就像以往的移民一樣」。

有專家則指出，此舉或者是特朗普政府移民政策當中最嚴厲的一個。另外有支持輸入移民的聲音就認為，該法令避開國會去改變美國法律，以削減合法移民數量。

（綜合報道）